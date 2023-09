Nuova avventura per Barbara D’Urso: “È il mio primo giorno” | Finalmente la notizia più bella

Barbara D’Urso spiazza tutti con una notizia che annuncia l’inizio di una nuova avventura: per lei si volta davvero pagina.

Dopo anni al servizio di Mediaset, Barbara D’Urso è stata lasciata a casa da Pier Silvio Berlusoni che ha preferito sostituirla con Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5.

Dopo più di un decennio in video su Canale 5, la conduttrice di origini campane è stata costretta a subire una decisione che mai si sarebbe aspetta.

E, dopo aver commentato senza mezzi termini il trattamento che le è stato riservato, la D’Urso ha sorpreso tutti con l’annuncio di una notizia che racconta la sua nuova avventura.

Barbara D’Urso reagisce all’uscita da Canale 5

“Provo dolore, sgomento e rabbia”: con queste parole Barbara D’Urso aveva raccontato a La Repubblica il suo stato d’animo all’indomani della notizia della sua estromissione da Canale 5. Dopo il comunicato di Pier Silvio Berlusconi che confermava la decisione di affidare lo show di approfondimento alla giornalista Myrta Merlino, la D’Urso aveva deciso di non rimanere in silenzio e rivelare come l’azienda per cui ha lavorato per anni avesse deciso di lasciarla alla porta.

Nei mesi che hanno preceduto la messa in onda della nuova era di Pomeriggio 5, la D’Urso è rimasta in silenzio, salvo poi lanciare l’ennesima stoccata al suo ex datore di lavoro alla vigilia dell’inizio della trasmissione. “[…]Con dedizione e abnegazione sono stata per 15 anni al completo servizio dell’azienda, seguendo le loro indicazioni fino all’ultima puntata di quest’anno […]Abbiamo fatto tutto questo con un piccolissimo budget […]Non è stato sempre facile ma Pomeriggio5 era la mia casa e i sacrifici li ho fatti col sorriso”, ha scritto Barbara rimproverando all’azienda una serie di scelte che l’hanno messa in seria difficoltà e sottolineando come abbia sempre saputo soddisfare le aspettative del suo datore di lavoro.

Barbara D’Urso, nuova avventura

E, proprio nel giorno in cui Pomeriggio 5 è partito con la nuova stagione, Barbara D’Urso è riuscita ugualmente a catalizzare l’attenzione su di sé annunciando una nuova avventura. Superata la sua ben nota paura di volare, la conduttrice è salita sull’aereo che l’ha portata direttamente a Londra.

Per lei inizia così un nuovo capitolo della sua vita. “Ieri il mio primo giorno di Scuola – ha scritto lei a corredo di uno scatto che la ritrae sulle scale di un istituto inglese – . Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura…”. In tantissimi hanno applaudito al suo coraggio e a questa drastica decisione.