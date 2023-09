Cristiano Malgioglio perde il controllo: “Ma chi si crede di essere?” | La collega demolita così

La furia del cantante si è abbattuta su un’insospettabile vittima. Parole durissime rivolte proprio a lei, incontenibile Malgioglio.

Il tornado Cristiano Malgioglio, previsto più volte a settimana sia sui social che fuori dal mondo del web, questa volta si è abbattuto su una collega del mondo della musica.

La rabbia dello showman originario della provincia di Catania potrebbe apparire giustificata, tuttavia le parole utilizzate hanno scombussolato qualche animo.

L’incidente è avvenuto durante alcuni festeggiamenti a Padova, e lo ha visto protagonista assieme ad un nome molto conosciuto della musica pop e trap italiana.

Ma chi può aver scatenato l’ira della “diva” fino a questo punto?

Un’accusa pesantissima: a chi è rivolta la rabbia di Malgioglio?

Pare che Malgioglio, che di recente è stato protagonista di un altro scandalo, stesse aspettando l’occasione giusta per esplodere. Dopo la discussione con Arisa sotto un post di Instagram dove la cantante genovese dichiarava di essere in cerca di marito, annuncio che il paroliere non ha tardato a replicare e prendere in giro (“Sono alla disperata ricerca di un marito piacente […] che abbia voglia di svegliarsi al fianco di una diva indiscussa”), a finire nel mirino delle sue ire è un’altra collega.

La collega in questione è niente meno che Elettra Lamborghini. L’ereditiera, che dal 2017 ha pubblicato due album in studio, era ospite assieme al cantante all’evento di chiusura del Padova Pride. Secondo la scaletta, Malgioglio avrebbe dovuto esibirsi per primo, Elettra dopo di lui: poi però al cantante è stato comunicato un inconveniente che lo ha mandato su tutte le furie.

Tra urla e imprecazioni scappa anche Carmen Russo

Ad approcciare la “diva” della musica italiana pare sia stato l’agente di Elettra: la cantante infatti era chiusa nella propria tenda per non essere disturbata dai fan, un gesto che aveva già attirato le antipatie di Malgioglio. Alla richiesta dell’agente di Elettra di scambiare gli slot in scaletta, dato che Elettra aveva un aereo privato ad attenderla per ripartire, Cristiano è esploso.

“Fosse stato un volo linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini… Andate tutti affanc***, ma chi si crede di essere? Lady Gaga?”, pare siano state queste le sue parole, seguite da una serie di imprecazioni tale da spaventare anche Carmen Russo, ospite dell’evento. Inutile dire che il cantante è rimasto fermo nella propria posizione, nonostante i tentativi della Russo di tranquillizzarlo.