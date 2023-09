Antonella Fiordelisi, Edoardo è già nel dimenticatoio | Insieme a lui è più felice che mai

Edoardo Donnamaria sembra già essere finito nel dimenticatoio. Infatti, oramai il cuore di Antonella Fiordelisi batte per un altro uomo

La tormentata storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra ormai essere solo un lontano ricordo abbandonato in qualche angolo buio del Grande Fratello Vip. Infatti, dopo la fine della relazione e qualche tentativo di riavvicinamento da parte dell’influencer si è capito che non c’era più niente da fare.

Eppure i fan ci avevano tanto sperato, sostenendo i due protagonisti del reality, nonostante si intuisse che fossero già spacciati. Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse di quell’edizione.

Adesso si sta dedicando tantissimo al lavoro, provando a portare avanti diversi progetti. Infatti, ha lanciato anche la sua linea di gioielli, The Queen Scaccomatto. Inoltre, fa sapere che a breve verranno messi in commercio anche scarpe, borse e vestiti.

L’ex schermitrice ha annunciato: “Sono super felice di annunciarvi che la mia capsula sarà disponibile in tutto il mondo, e il lancio ci sarà a fine mese. Sono così felice… Ci saranno scarpe, borse e vestiti, tutto quello che amiamo noi donne. Io ho già visto tutto. Rimarrete scioccate dalla bellezza dei capi”.

Antonella Fiordelisi ha dimentica Edoardo con lui

Antonella Fiordelisi ha anche avuto modo di sfilare sul red carpet degli scorsi giorni alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Ora sta circolando anche una voce, su un suo presunto nuovo amore. Edoardo sembrerebbe essere finito nel dimenticatoio, ora il cuore dell’ex gieffina è occupato da Andrea Graffagnini.

Questo è il famoso imprenditore e manager dei vip che ha fondato insieme a suo fratello l’agenzia Graffagnini Management. È stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, insieme a Alessandro Rosica, a lanciare l’indiscrezione, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. I due infatti sono stati visti spesso in palestra insieme. Eppure, di recente è arrivata una quasi smentita. Scrive Venza: “Fonti vicine ad entrambi fanno sapere che sono amici e lui si allena lì da molto tempo! Tra l’altro non erano soli in palestra”.

Alessandro Rosica e la difesa di Antonella

Dopo la circolazione della voce su una presunta relazione di Antonella Fiordelisi, i soliti odiatori del web avrebbero fatto dei commenti poco carini sul suo conto, poiché a detta loro forse avrebbe dovuto portare il lutto per la fine della relazione con Edoardo Donnamaria più a lungo.

Alessandro Rosica non ci sta e dice: “Mi state facendo notare tutti quanti che Antonella è spesso insieme ad Andrea Graffagnini. Lei è single, qualora ci fosse qualcosa non c’è motivo di screditarla, offenderla o altro. E’ una ragazza single, qualora si stesse divertendo è una donna single, fatela vivere”.