“Lasciarti andare via…”: Benedetta Parodi, lacrime per la figlia | L’annuncio poco fa

L’annuncio è stato fatto pochissime ore fa. Benedetta Parodi sfiora le lacrime per sua figlia. Vediamo cos’è successo…

Una delle relazioni fondati degli esseri umani è sicuramente quella con i genitori. Infatti, il legame tra genitori e figli è forse il più profondo che esista. Il punto di partenza è un senso di amore profondo e di cura che parte dal momento della nascita o dell’adozione e non fa che crescere con il tempo.

Inoltre, un genitore diventa un perno per i figli, fornendogli tutto quello che ha bisogno in termini materiali e immateriali, nonché grande sostegno, conforto e anche aiuto. La connessione esistente a livello emotivo è spesso profonda e si basa sulla fiducia reciproca. Questo nei casi di relazioni funzionali, chiaramente.

Anche la trasmissione dell’educazione è fondamentale per la formazione del sé. Infatti, spesso i genitori trasmettono anche valori, tradizioni e conoscenze che danno un sostanziale contributo alla formazione della propria identità.

Tuttavia, la crescita è reciproca perché non è una relazione facile, anzi, bisogna continuamente mettersi in discussione e affrontare quello che succede. Benedetta Parodi ha gli occhi gonfi di lacrime per quello che sta succedendo nella vita di sua figlia. Scopriamo di cosa si tratta…

Il messaggio di Benedetta Parodi a sua figlia

Matilde, la figlia di Benedetta Parodi, ha compito gli anni e la mamma ha deciso di scriverle una dedica commovente sui social network. Infatti, la conduttrice ha le lacrime agli occhi perché sa che più i figli crescono, più vanno lasciati andare.

Nel carosello si vedono diversi momenti in cui mamma e figlia sono insieme e la mamma prova a trattenere la figlia a sé. La capture è molto dolce, si legge: “Amore vuole dire anche… lasciarti andare via, però non troppo lontano. Buon compleanno Mati del cuore. Che sia un anno pieno di tutti i successi che ti meriti!”.

Matilde Caressa e il suo disco in uscita

Matilde Caressa sta seguendo la sua strada nella vita. Infatti, oltre a studiare all’università, la ragazza sta lavorando all’uscita del suo primo disco, visto che vorrebbe entrare nel mondo della musica.

In un’intervista a Verissimo ha raccontato: “Sto facendo il primo anno di Lettere Moderne e parallelamente sto portando avanti un progetto nella musica. Canto e suono da quando ero piccolina, ho iniziato a prendere lezioni di canto a 7 anni ma la mia prima canzone, invece, l’ho scritta quando mamma era incinta di Diego”.