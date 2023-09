Gigi Buffon, a sorpresa il lieto annuncio: “È ciò che mi rende più felice” | Lacrime di gioia

Gigi Buffon sorprende tutti con un annuncio lieto e quasi inaspettato: l’ex portiere della Nazionale è al settimo cielo.

Considerato uno dei portieri più forti della storia, Gianluigi Buffon ha scritto una pagina del calcio italiano vincendo i Mondiali nel 2006.

Storico estremo difensore della Juventus, Buffon è stato seguitissimo dai media non solo per le sue prodezze sportive ma anche per le vicissitudini sentimentali.

Sposato per tre anni con Alena Seredova, da cui ha avuto due figli, Buffon si è poi legato sentimentalmente alla conduttrice Ilaria D’Amico.

Gigi Buffon, aria di cambiamento…

La storia tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon ha fatto molto chiacchierare poiché, ai tempi della notizia, il portiere risultava ancora legato alla moglie Alena Seredova. Uscito allo scoperto con la nuova fiamma, lo sportivo ha sempre preferito mantenere il riserbo sulla vita privata evitando qualunque tipo di dichiarazione pubblica sulla loro storia. Seguitissimi dai paparazzi, Buffon e la D’Amico hanno scelto negli anni di mantenere un basso profilo, almeno fino all’ultima esternazione pubblica di Gigi che ha lasciato davvero tutti spiazzati.

In collegamento con il Tg1, che lo ha intervistato in qualità di capo delegazione della Nazionale di calcio italiana guidata da Luciano Spalletti, Buffon ha deciso di rompere ogni barriera e dichiarare di essere finalmente pronto a convolare a nozze con la storica compagna. “Conta ciò che c’è dietro la festa – ha fatto sapere Buffon confermando le nozze in programma per l’estate 2024 – .È ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita”.

Gigi Buffon e l’amore con Ilaria D’Amico

Innamoratissimo della compagna, Gigi Buffon ha sottolineato come la relazione con la conduttrice non gli abbia mai fatto vivere momenti difficili. “Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice”, ha concluso ancora lui che, negli anni, ha più volte fatto una proposta di matrimonio alla compagna.

A raccontare come è avvenuta la proposta ci ha pensato Ilaria D’Amico che, intervistata dal Corriere della sera, ha svelato: “A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili”. Per i due, molto riservati, si tratterà di una cerimonia molto intima.