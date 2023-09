Cecchi Paone, euforia alle stelle per le nozze imminenti: “Addolcito e ringiovanito” | Ecco la sua nuova famiglia

Dopo una lunghissima preparazione ecco annunciata la data: il giornalista pronto al grande passo. A sposarli è una figura d’eccezione…

Il prossimo matrimonio di Alessandro Cecchi Paone è alle porte: ad annunciarlo è lo stesso giornalista, che con entusiasmo parla del suo nuovo periodo d’oro.

Cecchi Paone, divulgatore scientifico molto apprezzato, è da anni dichiaratamente parte della comunità LGBTQ+: dopo un matrimonio durato più di dieci anni, ha fatto coming out nel 2004.

Da allora Alessandro ha dichiarato di star vivendo una nuova primavera, culminata però con l’incontro con il suo attuale compagno, Simone Antolini.

Simone, laureando in giurisprudenza, ha parlato pubblicamente della relazione con Alessandro; che non sembra essere stata inficiata dalla differenza di età tra i due, anzi…

La storia di Alessandro e Simone è nata in pandemia

Non tutti sono a conoscenza dei retroscena della relazione tra Alessandro e Simone. Ne ha parlato proprio quest’ultimo durante la sua permanenza all'”Isola dei Famosi“, elargendo succosi dettagli durante una conversazione con Pamela Camassa. Simone, infatti, prima di conoscere il compagno ha avuto una lunga relazione con una ragazza, relazione da lui definita “terribile e bellissima“. Tuttavia la sua attrazione per l’altro sesso precede questa relazione, che a un certo punto sarebbe diventata solo un conforto normalizzato.

A seguito dell’arrivo della pandemia, tuttavia, Simone si è interessato alla figura di divulgatore di Cecchi Paone in televisione. Ha quindi iniziato a seguirlo su Instagram; a contattarlo è stato il giornalista stesso, che lo ha notato dopo che Simone lo aveva letteralmente tempestato di like e reazioni. Per il primo appuntamento i due sono usciti a cena; a far innamorare del tutto Simone è stata la capacità di Alessandro di ascoltarlo. E ora, tre anni dopo, i due sono pronti al grande passo.

L’organizzazione delle nozze ha richiesto mesi

Come annunciato dallo stesso Cecchi Paone in un’intervista a “Chi” infatti le nozze si svolgeranno nel periodo natalizio, e saranno officiate niente meno che dall’ex senatrice Emma Bonino, una figura molto importante per la comunità LGBTQ+.

Nell’annunciare le nozze, il giornalista e divulgatore ha parlato soprattutto della sua gratitudine: grazie a Simone si ritiene infatti “addolcito e ringiovanito“, ma pare che il merito non sia solo suo. Sono molte le persone che hanno mostrato ad Alessandro il proprio supporto, compresa la sua ex moglie Cristina Navarro, e nella sua famiglia allargata Alessandro spera di poter presto includere Melissa, la figlia di Simone.