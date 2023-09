Stefano e Antonino, gli ex di Belen formano una coalizione | La showgirl reagisce così

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese si alleano e Belen Rodriguez reagisce a modo suo: tutti i dettagli di un intricato puzzle.

Da giorni non si fa altro che parlare dell’ennesima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e della relazione della showgirl con Elio Lorenzoni.

I due erano già stati pizzicati insieme in estate, quando ancora non si avevano notizie dello stato del matrimonio tra l’argentina e il conduttore napoletano.

Poi tutto è cambiato quando lei ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova fiamma, mentre Stefano De Martino e Antonino Spinalbese hanno iniziato a seguirsi sui social.

Stefano e Antonino stringono un patto

Nelle ultime settimane, Belen ha trascorso gran parte del suo tempo in compagnia del nuovo amore, l’imprenditore Elio Lorenzoni, che lei conosce già da diversi anni. Come documentato dal settimanale Chi, la Rodriguez ha trascorso con il nuovo compagno un romantico e avventuroso weekend in montagna, proprio mentre i suoi storici ex, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, si ritrovavano a Napoli insieme a rispettivi figli, Santiago e Luna Marì.

Ciò che aveva destato la curiosità del popolo del web è stato l’inizio dell’amicizia social tra i due ex di Belen: un comportamento che ha lasciato tutti senza parole e che ha fatto parecchio mormorare. A spiegare i motivi che si nascondono dietro il “follow” che De Martino e Spinalbese si sono scambiati, ci ha pensato il settimanale Chi. “Domenica scorsa i due ex della Rodriguez si sono incontrati a casa di Stefano, con i rispettivi figli e sono rimasti insieme per tre ore – ha riportato il rotocalco di cronaca rosa – . C’è un motivo importante, quindi, per cui due uomini così possono trovarsi a passare del tempo insieme: il bene dei figli”.

La reazione di Belen al patto degli ex

La felicità di Santiago e Luna Marì, legatissimi tra loro, è il primo pensiero di De Martino e Spinalbese, che si sono dimostrati due padri sempre molto presenti. Ora che i due hanno stretto amicizia, i bambini potranno vedersi più spesso, soprattutto quando la madre sarà lontana. “[…]I due uomini avranno spiegato ai loro figli, come ha fatto anche Belen, che qualcosa è cambiato – ha scritto ancora il settimanale – . E, probabilmente, l’amicizia fra Spinalbese e De Martino renderà le cose più facili. Un patto fra padri per il bene di tutti”.

Alla nuova amicizia tra Stefano e Antonino, invece, Belen ha risposto con il lungo weekend d’amore e avventura insieme al nuovo compagno, Elio Lorenzoni. I due sono stati immortalati da Chi durante la loro fuga romantica che ha confermato, qualora ci fossero stati ancora dei dubbi, che la Rodriguez ha definitivamente voltato pagina.