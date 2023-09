“20 chili persi”: Flavio Briatore spaventa tutti | Ecco le sue condizioni

Flavio Briatore sta spaventando tutti quanti per le sue condizioni di salute. L’uomo appare decisamente dimagrito…

Quest’estate Flavio Briatore ha passato del tempo con entrambi i figli, ovvero Nathan Falco, avuto nel 2008 con Elisabetta Gregoraci, e Leni, figlia di Heidi Klum.

L’uomo non ha mai riconosciuto la figlia che è cresciuta e stata adottata da Seal, allora infatti aveva una relazione con la top model. Tuttavia, i rapporti tra di loro sono ottimi.

Per questo motivo, l’imprenditore ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa e stare con i figli prima di tornare a lavoro.

Fa però preoccupare tutti quelli che lo seguono, visto l’ingente perdita di peso che ha avuto nell’ultimo periodo. Ecco quali sono le sue condizioni di salute…

Venti chili persi da Flavio Briatore

In molti si sono di recente preoccupati per aver visto Flavio Briatore estremamente dimagrito dunque in un video su Instagram ha raccontato quali sono oggi le sue condizioni di salute e come sta. Sostanzialmente, il peso perso è dovuto a una dieta che ha seguito, in modo da poter stare meglio. Ha poi rassicurato tutti dicendo che non ha nessun problema di salute e che ne avrebbe avuti se non fosse dimagriti. Ha inoltre detto che il suo regime alimentare è molto particolare. Mangia poco e tra un pasto e l’altro fa passare 16 ore. In questo modo sono stati “20 chili persi”, come ha detto lui stesso.

Nel video Ig, ironizza in questo modo; “Sì, sono dimagrito, è vero. In un anno ho perso 20 chili ho fatto una dieta particolare con cui ci sono arrivato. Per cui non preoccupatevi, sarà ancora con voi spero per molto tempo, anzi essere dimagriti significa più salute a un certo punto sopportare un peso importante non fa bene a nessuno, faccio attenzione nel mangiare. Mangio poco e tra un pasto e l’altro faccio passare 16 ore. Poi con calma scriverò la nostra dieta”.

Il racconto a Carta Bianca del digiuno

In seguito ha raccontato di seguire questa dieta chiamata ‘digiuno intermittente” nel corso di un’intervista da Bianca Berlinguer. Allora aveva detto: “L’unico segreto è che non mangio, per il resto sto benissimo. Pratico da un anno il digiuno intermettente: sto per sedici ore senza mangiare, faccio riposare lo stomaco.

Questo tipo di alimentazione si basa su 16 ore di digiuno, seguite da una finestra di 8 ore in cui è possibile alimentarsi. Secondo alcuni, questo porterebbe il corpo ad andare in autofagia e a consumare quindi le riserve di grasso accumulate. Tuttavia, è fondamentale mantenere un consumo calorico basso, dunque non è possibile mangiare come si vuole in quelle otto ore.