Bianca Berlinguer, sapete quanto guadagna in Mediaset? Rimarrete senza fiato

Le prime indiscrezioni parlano di un cachet stellare. Fioccano le critiche: la famosa giornalista nel mirino per il suo “tradimento”…

“È Sempre Cartabianca”: un nome che racchiude in sé la volontà di Bianca Berlinguer di continuare il proprio operato, rassicurando gli spettatori circa le sue intenzioni. Ma sarà tutto vero?

Nelle ultime ore, a seguito della messa in onda del primo episodio del programma su Rete 4, hanno infatti iniziato a circolare alcune indiscrezioni riguardanti il cachet incassato dalla giornalista: si parla di cifre astronomiche.

Anche con queste voci in circolo, Bianca Berlinguer rimane una giornalista apprezzatissima dal pubblico italiano, e con il suo “acquisto” Mediaset sembrerebbe essersi garantita una notevole fetta di spettatori intenzionati a seguirla.

Molto di quanto accaduto tra la Berlinguer e Rai è rimasto però avvolto nel mistero…

Un saluto alla Rai che l’ha accompagnata per 34 anni

Nonostante le prime voci sul suo distacco da Rai avessero parlato di una situazione spiacevole, pare che dall’emittente che l’ha vista nascere e crescere come giornalista Bianca Berlinguer si sia allontanata con molta serenità; almeno stando alla lettera di dimissioni circolata sul web, dove l’ex direttrice di Rai 3 ringraziava Rai per la lunga collaborazione.

Questa conferma non ha però impedito ai più curiosi di leggere un messaggio nascosto, un’azione con cui la giornalista avrebbe voluto mandare un forte segnale ai vertici Rai e al pubblico generalista. In molti, infatti, già con l’abbandono del conduttore Fabio Fazio dall’emittente avevano ipotizzato che alcuni dei giornalisti Rai non stessero apprezzando i cambiamenti dovuti al nuovo governo Meloni sulla TV pubblica. Ma mentre Fazio ha optato per Nove come nuova casa del suo “Che Tempo Che Fa“, la scelta di Bianca Berlinguer ha generato molte più critiche.

Uno stipendio che in Rai non avrebbe mai potuto guadagnare

La notizia che Bianca Berlinguer sarebbe passata a Mediaset ha sconvolto non poche persone. La giornalista infatti è stata una delle voci più forti contrarie all’operato dell’ex premier Silvio Berlusconi, fondatore e per anni gestore dell’emittente, che tutt’oggi è nelle mani del figlio Pier Silvio.

Quest’ultimo ha però dichiarato di aver trovato in Bianca Berlinguer la sua stessa volontà di creare un nuovo volto per Mediaset e per Rete 4: “Ho conosciuto una persona con cui si è instaurato un rapporto vero, di fiducia“. E mentre va in onda la prima puntata del suo “È Sempre Cartabianca”, che ha già fatto il record di ascolti, dagli esperti di gossip arrivano alcune indiscrezioni sul cachet della Berlinguer: ben 600mila Euro di contratto contro i 24mila di Rai. Pur trattandosi di voci non confermate, la differenza rimane sconvolgente.