“Sola, veramente da sola…”: Antonella Clerici esce allo scoperto | La conduttrice abbandonata a sé stessa

Antonella Clerici racconta per la prima volta ciò che le è accaduto: la conduttrice abbandonata a sé stessa in un momento particolare.

Volto Rai tra i più familiari e apprezzati dal pubblico, Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo.

Simbolo del cooking show, è stata la prima a portare in televisione un programma di cucina, aprendo poi la strada a tantissimi altri format del genere.

Reduce da innumerevoli successi che l’hanno resa una vera professionista, Antonella Clerici si è tolta un sassolino dalla scarpa ricordando un particolare momento in cui venne lasciata sola da tutti.

Antonella Clerici racconta la verità

In collegamento con il Tg1 per raccontare l’inizio della nuova stagione di È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha dato qualche indizio su ciò che accadrà in televisione e si è soffermata sulle vacanze estive, trascorse in totale relax con le persone più care al suo fianco. Nel corso del collegamento, non sono mancati i riferimenti alle sue precedenti esperienze lavorative e, in particolar modo, alla conduzione del Festival di Sanremo, di cui la Clerici è stata presentatrice nel 2005.

Di quell’anno, però, Antonella conserva ricordi felici, ma fatti anche di tanta fatica e difficoltà. In quell’occasione, infatti, lei venne completamente lasciata sola sul palco del Teatro Ariston poiché nessuno credeva che potesse portare a casa un bel Festival. “Ho condotto da sola, veramente da sola – ha ricordato lei ai microfoni del Tg1 – . Io non avevo neanche un partner perché nessuno ci credeva. Ero veramente da sola su quel palco e allora ho pensato di mettere in scena me stessa”.

Antonella Clerici scoppia in lacrime

Il ricordo del Festival di Sanremo 2005, tuttavia, non è stato il solo che ha portato un velo di tristezza sul volto della conduttrice. Nelle immagini mandate in onda dal telegiornale, Antonella Clerici ha rivissuto alcuni momenti in video in compagnia di Fabrizio Frizzi, suo collega e amico fraterno scomparso prematuramente anni addietro.

Alla vista di quegli stralci insieme a lui, Antonella Clerici non è riuscita a trattenere le lacrime. “Queste immagini per me sono sempre faticose. Faccio un po’ di fatica anche perché lì c’era la speranza – ha detto commossa – . Qui lui era venuto nel nostro studio a La prova del cuoco, proprio per festeggiare il mio compleanno. Ma non potevo immaginare che dopo tre mesi Fabrizio non ci sarebbe stato più”.