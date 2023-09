Claudio Bisio, la notizia che nessuno voleva sentire | Doccia gelata per il famoso attore

Una doccia gelata ha colpito nelle ultime ore Claudio Bisio che sicuramente non si aspettava quello che è successo. Notizia che nessuno voleva sentire…

Claudio Bisio è uno degli attori comici più amati della sua generazione, noto per avere un vero talento poliedrico.

Infatti, non si è occupato solo di cinema ma ha mostrato di essere molto versatile dedicandosi anche alla conduzione e diventando giudice di un talent.

Grazie alla sua intelligenza e al suo carisma è riuscito a entrare nel cuore di tutti quanti, portando al successo numerose trasmissioni televisive.

Claudio Bisio è diventato veramente un’icona del mondo dello spettacolo italiano. Eppure non si aspettava sicuramente questo brutto risveglio.

Notizia che nessuno voleva sentire: doccia gelata per Bisio

Gli ascolti di “Benvenuti al Nord” con Claudio Bisio in prima serata su Canale 5 non hanno ottenuto risultati eccezionali, registrando un modesto 13,5% di share. Questo risultato è stato superato dalla replica di “Il Giovane Montalbano,” che è stato guardato 3 milioni di spettatori, conquistando una solida quota di share pari all’18,8%.

Questi dati sono stati riportati dalla rivista online Gossip e Tv. La performance del vecchio lavoro di Claudio Bisio, “Benvenuti al Nord,” non ha incontrato il gusto degli spettatori, che forse lo hanno già visto e rivisto moltissime volte. Il pubblico sembra aver preferito la rievocazione delle vicende di “Il Giovane Montalbano,” una serie che ha riscosso grande successo grazie al suo fascino unico e al talento degli interpreti. La fiction Rai è riuscita a mantenere un forte seguito, dimostrando di essere sempre molto seguita, anche in replica.

Claudio Bisio perde il duello televisivo

D’altra parte, “Benvenuti al Nord” potrebbe aver deluso alcune aspettative oppure potrebbe essere un film troppo visto e stravisto. Quindi nonostante il grande affetto del pubblico per Claudio Bisio e la sua capacità di intrattenere, non ha raggiunto i risultati che la rete si aspettava.

C’è comunque da dire che successo in termini di share può essere influenzato da vari fattori, come la concorrenza di altre trasmissioni, la programmazione e anche un po’ di fortuna. Questo risultato non dice niente dell’effettivo talento di Claudio Bisio che continua a essere uno degli attori comici più amati e apprezzati della televisione italiana. Basti solo pensare agli ascolti che hanno avuto le reunion di Zelig presentate da lui e da Vanessa Incontrada. Non resta che aspettare di vederlo in altre trasmissioni televisive e capire che risultati raggiungeranno i suoi prossimi progetti.