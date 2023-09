Uomini e Donne, dal dating show alla nuova avventura | L’ex tronista si prepara all’esordio

Ex tronista di Uomini e Donne annuncia la sua nuova avventura lavorativa: l’esordio tra pochi giorni e in una veste del tutto inedita.

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 che ha lanciato tantissimi volti noti al popolo del web, ma pochi dei personaggi nati nel programma di Maria De Filippi sono riusciti a farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Molti di loro, infatti, hanno continuato a lavorare soprattutto come influencer facendo dei profili social un vero e proprio lavoro.

Altri, invece, sono riusciti a trasformarsi e, studiando e approfondendo alcuni mestieri, si sono fatti strada in tv, al cinema, o in radio.

Ex tronista annuncia svolta lavorativa

Tra coloro che hanno avuto modo di svincolarsi dall’immagine di semplice tronista o corteggiatore e farsi strada nel mondo dello spettacolo si ricordano Luca Onestini, che dopo il Gf Vip ha lavorato in radio, o Teresa Langella, anche lei diventata speaker radiofonica di Radio 105. Ad aggiungersi alla schiera di ex tronisti che si cimentano nel mestiere di voci della radio c’è anche Lorenzo Riccardi, storico corteggiatore ed ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

Ad annunciare la svolta lavorativa è stato proprio lui attraverso un post Instagram in cui ha fatto sapere a tutti che dal prossimo 12 settembre inizierà ad essere una presenza fissa nel cast di Rds Next. “Siamo pronti per una nuova avventura assieme alla famiglia di Rds next! – ha scritto lui entusiasta a corredo di una foto che lo ritrae in compagnia di Alessandra Gilioli – .Con noi ci saranno tantissimo ospiti, scriveteci nei commenti chi vi piacerebbe vedere nelle nostre interviste! Non perdete la prima puntata del 12 settembre”.

Lorenzo Riccardi, la nuova vita dopo Uomini e Donne

La vita di Lorenzo Riccardi è completamente cambiata dopo Uomini e Donne. Il nuovo lavoro da speaker radiofonico va solo ad aggiungersi ad una serie di eventi che lo hanno reso più adulto e maturo. Dopo l’uscita dal programma insieme alla compagna Claudia Dionigi, Lorenzo ha dimostrato giorno dopo giorno di aver partecipato a Uomini e Donne realmente intenzionato a conoscere l’anima gemella.

Lui e Claudia, a distanza di anni dalla fine del programma, continuano a stare insieme e lo scorso dicembre sono diventati genitori della piccola Maria Vittoria. La coppia, seguitissima sui social, racconta quotidianamente e in chiave molto ironica avventure e cambiamenti di due neo genitori alle prese con una neonata.