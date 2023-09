Francesca De André, il brutto male arrivato all’improvviso: “Sentivo che c’era qualcosa…” | Come l’ha scoperto

Francesca De André racconta come ha scoperto di avere un brutto male: il lungo post social e l’esito delle ultime analisi.

Nipote del celebre Fabrizio De André, Francesca si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie a Barbara D’Urso, che l’ha spesso ospitata nei suoi show per conoscere i dettagli del turbolento rapporto col padre Cristiano.

Nota anche al gossip per le sue vicissitudini sentimentali, è finita anche al centro di un caso di cronaca dopo le violenze subite dall’ex partner, Giorgio Tambellini.

Da tempo scomparsa dai social, poi, Francesca De André è tornata a parlare ai suoi fan su Instagram per raccontare di aver scoperto di essere affetta da un brutto male.

Francesca De André, la scoperta della malattia

Il calvario di Francesca De André è iniziato solo lo scorso venerdì, mentre lei era in Toscana per motivi personali ma ha deciso ugualmente di consultare un medico perché sentiva già che qualcosa in lei non andava bene. “[…]Non stavo bene, sentivo che c’era qualcosa che non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso. Era venerdì […]”: inizia così il racconto della nipote di Fabrizio De André che, dopo le prime analisi, è stata operata d’urgenza presso l’ospedale di Pistoia in seguito a delle “masse” che dovevano immediatamente essere rimosse.

Nonostante i medici le avessero suggerito di rimanere a riposo, la De André ha preferito tornare a Milano dove aveva lasciato la sua cagnolina Puka. Tornata nel capoluogo lombardo, Francesca ha deciso di sottoporsi ad ulteriori controlli presso la Clinica Mangiagalli e, qui, è arrivata la terribile diagnosi e la conseguente operazione: salpingectomia, ovvero un’operazione per rimuovere le tube di Falloppio.

Francesca De Andrè, il futuro dopo il male

Al momento, Francesca De André è ancora in attesa dell’esito della biopsia cui sono state sottoposte le masse che sono state rimosse. “Benigno o maligni? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene”, ha scritto lei, svelando di non poter più avere figli in maniera naturale dopo le operazioni subite.

Il problema, tuttavia, non è la sua priorità. Al momento, Francesca non aveva in programma dei figli e non sa immaginare cosa avverrà in futuro, ma ciò che più le interessa al momento è che tutto possa andare bene e lei possa guarire definitivamente. “[…]Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto…tutto vuol dire che sarei rimasta completamente sterile. Quindi è andata da Dio!”, ha concluso lei.