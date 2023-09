Riconoscete questa giovanissima cantante? Crescendo ha spopolato come attrice | Ecco di chi si tratta

La bambina che nella foto si esibisce come cantante ha abbandonato quella strada per abbracciarne un’altra. Oggi è un’attrice di grandissimo successo. L’avete riconosciuta?

Un trend che spopola sui social network è quello della condivisione dei momenti del proprio passato, le cosiddette latergram. Infatti, tantissimi attori e cantanti di successo tendono a condividere in modo abbastanza regolare video e foto risalenti alla loro infanzia e alla prima adolescenza adolescenza su Instagram o Facebook.

Questo gesto è molto apprezzato dai loro fan e follower, perché gli permette di sbirciare in modo affettuoso e autentico nella vita pre-fama delle celebrità. Spesso manifestano in quei video il loro talento nel caso sia comparso presto nel loro sviluppo oppure condividono semplicemente il tempo con i loro amici e familiari.

Non solo personaggi del mondo dello spettacolo nazionale ma anche internazionale hanno postato le loro esibizioni giovanili che hanno contribuito a costruire la loro carriera. Sono anche atti di generosità da parte di queste persone pubbliche che così facendo creano un legame unico con il proprio pubblico, mostrando che tutto il successo è partito da un piccolo punto nella vita.

Inoltre, in questo modo ispirano anche gli altri a seguire le proprie passioni e i loro sogni. Quest’ultimo infatti sembra essere il motivo principale per il quale le persone vogliono scoprire e partecipare alla vita dei loro idoli quando ancora non avevano costruito la leggenda.

Ecco chi è la bambina nella foto

Nel caso della bambina della foto invece di diventare cantante è diventata un’attrice di grande successo. Avete capito di chi si tratta? La bambina nella foto altro non è che Laura Chiatti, come si può capire dai suoi capelli biondi, il neo sul viso e quei bellissimi occhi azzurro-mare. Nonostante oggi sia diventata un’attrice di grande successo, non è sempre stato quello il suo sogno. Infatti, da bambina sognava di diventare una cantante.

Per questo motivo si è dedicata allo studio del canto per molti anni e si è esibita fin da giovanissima facendo vedere a tutti il suo enorme talento. Nonostante nel video su Instagram non sia neanche ancora un’adolescente, la sua tecnica vocale è veramente buona e la sua intonazione perfetta.

La carriera di Laura Chiatti

Nonostante si sia dedicata principalmente alla recitazione, ha lasciato un po’ di spazio nella sua vita professionale anche al canto. Infatti, oltre ai successi nel mondo del cinema e della televisione, ha prestato la sua voce alla principessa Disney Rapunzel, oltre ad aver preso parte anche a innumerevoli musical.

Tuttavia, ha poi preferito dedicarsi con maggior attenzione e dedizione al mondo del cinema sia sul piccolo che sul grande schermo. La ragazza ha esordito molto giovane e deve la sua popolarità al film Ho voglia di te, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. Tuttavia, con gli anni la sua recitazione è diventata molto più impegnata e profonda.