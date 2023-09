Giorgio Panariello, nozze in vista per il comico | La splendida notizia di queste ore

Panariello in bianco: le nozze sembrano essere prossime, incredibile la coppia che ha formato con la sua lei è davvero molto affiatata.

Giorgio Panariello è uno di quei talenti comici che probabilmente resterà scolpito nella storia del paese, vista la sua carriera teatrale e televisiva.

Inoltre, è una di quelle figure che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi e trovare il proprio ruolo sfruttando il suo indiscutibile talento nella televisione e nell’intrattenimento in una declinazione contemporanea.

Tra le sue attività più conosciute c’è senza dubbio il suo ruolo di giudice nel programma Tale e Quale Show, insieme a Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio: proprio con quest’ultimo spesso Panariello organizza o improvvisa dei mitici siparietti che rendono il programma unico nel suo genere.

Difficilmente Panariello è stato sulle prime pagine per le sue relazioni: stavolta, però, sembrerebbe che il comico voglia compiere un passo importante con lei.

La coppia del secolo

Dopo un’intervista al settimanale Gente, i rumors su un eventuale matrimonio di Panariello si sono acutizzati: il comico, infatti, non ha posto un veto sulla possibilità di convolare a nozze con la sua partner.

Lei si chiama Claudia Capellini, modella, influencer e pr, nata a Cremona, da molti considerata un’icona di stile. Saranno certamente molte le cose in comune tra i due essendo tanto affiatati, ma la cosa che sicuramente li differenzia è la propria volontà di esposizione sui social network.

Matrimonio in vista

Come spesso avviene quando vi è una grande differenza di età tra i due componenti di una coppia, le critiche sono piombate su di loro a pioggia, ponendo le solite questioni che vengono fuori quando la donna è più piccola – in questo caso parliamo di 24 anni di differenza – dell’uomo.

Panariello e Capellini, in ogni caso, sembrano davvero affiatati, sia a giudicare dalle loro foto, anche se sono poche quelle disponibili, forse proprio per rispettare la riservatezza di Panariello, sia dall’intervista rilasciata a Gente, al punto che si vocifera di un possibile matrimonio tra i due. Né l’influencer né il comico, comunque, hanno rilasciato dichiarazioni esplicite o si sono espressi in merito: l’unica cosa che è possibile fare al momento è attendere gli eventuali fiori d’arancio, e augurare, nel frattempo, alla coppia di prosperare uniti e felicissimi.