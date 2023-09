Emma Marrone non contiene la gioia: tutta Italia col cuore in gola | Finalmente il grande annuncio

La notizia che in molti stavano aspettando è finalmente arrivata: Emma ce l’ha fatta. La dolce attesa comincia adesso.

“L’inizio di un nuovo, bellissimo viaggio insieme“: con queste parole la cantante Emma Marrone ha fatto esplodere il cuore dei suoi fan dall’emozione.

Ben 70.000 like accompagnano il post con cui la cantante ha annunciato il nuovo arrivo nella sua vita, una novità che nessuno si aspettava ma che tutti hanno accolto con enorme entusiasmo.

A supportare Emma nei commenti del post si trovano anche i commenti delle colleghe e amiche: tra un “Amore sei stupenda” di Arisa e un “No Brownie, no party” di Elisa Toffoli (“Brownie” è il soprannome di Emma), l’affetto si spreca.

Ma nonostante l’incredulità generale, è evidente che il risultato di quattro anni di sforzi la ripagherà presto.

L’annuncio arrivato tramite Instagram: l’entusiasmo dei fan

A dare l’inaspettato annuncio è stata la stessa Emma Marrone, che con una foto sensuale e un breve messaggio di ringraziamento ha annunciato l’arrivo del suo ultimo sforzo: “Souvenir“, il suo settimo album in studio, che in una data non ancora definita sarà disponibile nei negozi fisici e sulle piattaforme di streaming online; si presume però che si tratti di una data antecedente il 10 Novembre, perché quella sarà la data d’inizio del tour dedicato all’album.

Un tour che prevede almeno quindici date e che impegnerà la cantante, il cui ultimo album in studio risale al 2019, per ben due mesi. “Questa è la copertina del mio nuovo album. Si chiama Souvenir e non vedo l’ora che sia tutto vostro…“, ha scritto, promettendo per il tour degli show “unici e intimissimi”. Ma non è finita qui…

Il nuovo album anticipato da un singolo che è già un successone

Come regalo per i fan, infatti, Emma ha annunciato nello stesso post che il disco sarebbe stato anticipato dall’uscita di un singolo. La canzone, intitolata “Iniziamo dalla fine“, da Venerdì 1 Settembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming, compreso Youtube, dov’è accompagnata da un videoclip molto semplice: come la copertina dell’album, ritrae Emma intenta a cantare vicino ad una macchina, sullo sfondo un’ambientazione desertica.

Il video ha già collezionato più di 250.000 visualizzazioni; all’incirca lo stesso il numero degli ascolti sulla piattaforma Spotify, numero uno al mondo per quanto riguarda lo streaming musicale. Sono in molti i commenti di supporto ed empatia con la cantante, data la difficoltà del tema della canzone, che racconta di una relazione difficile tra conflitti e discussioni, ma dove l’amore e la volontà di non lasciarsi vince su tutto, nonostante tutto.