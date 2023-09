“Un tumore alla testa”: dramma Maria Grazia Cucinotta | Annuncio a cuore aperto

La tristissima notizia arriva direttamente da lei: “Tutto ti sembra futile”, l’attrice parla della sconvolgente malattia

“Li dentro in un attimo la vita cambia e le priorità cambiano, non ti importa più di nulla, tutto ti sembra futile” sono le parole sconvolgenti con cui Maria Grazia Cucinotta ha descritto la degenza.

Parole che hanno shockato il pubblico, soprattutto perché annunciate di punto in bianco: fino a poco tempo fa, infatti, per l’attrice sembrava andare tutto bene.

La Cucinotta, che nel corso del suo commento a quanto accaduto ha ringraziato più volte l’operato dei medici, ha ricevuto l’affetto e l’appoggio dei suoi follower, che le hanno mostrato empatia per quanto accaduto.

Risulta impossibile non commuoversi per la situazione da lei riportata…

Una diagnosi arrivata nel peggior momento possibile

Con un post di Instagram, accompagnato da uno slideshow di fotografie da lei stessa scattate, Maria Grazia Cucinotta ha infatti raccontato la sua terribile esperienza con la malattia che l’ha toccata tanto da vicino: la diagnosi infatti è arrivata per sua sorella Lilla, al secolo Giovanna Cucinotta, di un anno e mezzo più giovane di lei. Giovanna, compositrice di colonne sonore, ha infatti sofferto a causa di un tumore alla testa.

L’affetto assoluto che Maria Grazia prova per la sorella minore ha fatto sì che l’attrice la seguisse in ogni passo del ricovero e della guarigione. Come lei stessa racconta nel suo lungo post, per Lilla la diagnosi è arrivata quasi per caso: era infatti finita in pronto soccorso a causa di un problema di cuore e frequenti svenimenti, ed è solo a quel punto che la preoccupazione di un medico ha fatto sì che, con una tac, fosse possibile individuare il terribile male che l’aveva colpita.

La gratitudine di Maria Grazia allo staff del Policlinico

Questo, spiega Maria Grazia, accadeva solo l’8 del mese passato. Il pronto soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina ha immediatamente contattato il Dottor Raffa, neurochirurgo del policlinico, per cure e accertamenti. Fortunatamente, Giovanna è stata operata solo due settimane dopo la diagnosi, e la massa tumorale è stata completamente rimossa con successo.

L’attrice racconta che in quelle due settimane per lei il reparto di neurochirurgia “è diventato casa“: in questo periodo, essendo spesso in visita, ha stretto rapporti con i pazienti e lo staff medico, verso cui si è dichiarata profondamente grata. “Dico ancora grazie a tutti gli infermieri gli operatori, grazie di cuore, perché in quei momenti la cura migliore oltre le medicine è solo l’amore“, ha scritto; fortunatamente, per lei e Lilla l’incubo è durato poco.