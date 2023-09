Addio Mediaset, terribile notizia appena arrivata | Dobbiamo salutarla per sempre

L’annuncio che nessuno avrebbe voluto ricevere: a salutarci è proprio lei, nonostante le ottime speranze per la sua situazione…

È scomparsa di punto in bianco: nessuno poteva immaginare che avrebbe fatto questa fine.

Ad abbandonarci, dopo le tante e tristi vicende che l’hanno coinvolta, è quella che per molti spettatori, e soprattutto spettatrici, era diventata nelle ultime settimane una carissima amica.

Ha infatti accompagnato molte calde giornate estive con la sua storia particolarmente intricata, che ha appassionato moltissimi.

La sua fine era imprevedibile, ma rappresenta per molti un nuovo modo di guardare la televisione. Ma di chi stiamo parlando?

Un addio silenzioso e discreto per lei

Ad abbandonare gli spettatori di Mediaset, e in particolare di Canale 5, è la soap opera turca “My Home My Destiny“. In onda dal 10 Luglio 2023, la serie è uno dei più recenti acquisti di Mediaset, che ha deciso di cavalcare la nuova onda di popolarità della serialità turca a seguito degli ottimi ascolti di soap come “Daydreamer – Le ali del sogno” e “Terra Amara“.

“My Home My Destiny”, composta da due stagioni, si incentra sulle vicende di Zeynep Göksu, una giovane adottata da una ricca famiglia che in un momento estremamente delicato, prossima al matrimonio, dovrà fare i conti con la ricomparsa della madre biologica intenzionata a riportarla a casa. La prima stagione della storia di Zeynep ha da poco concluso la propria messa in onda su Canale 5, con un buon successo; peccato che Mediaset abbia dichiarato che non trasmetterà la seconda stagione…

Cambio di programma: una mossa strategica?

Pare infatti che i dirigenti di Mediaset abbiano deciso che nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 sarà inclusa, oltre al debutto del nuovo “Pomeriggio 5” condotto da Myrta Merlino, solo la soap “La Promessa“, di origine spagnola. La seconda stagione di “My Home My Destiny” non verrà trasmessa in chiaro, ma sarà disponibile sull’app di Mediaset Infinity, il servizio di streaming dell’emittente.

E c’è già chi pensa ad una mossa di marketing che potrebbe diventare la norma, in futuro, per promuovere l’applicazione su cui sembra che Mediaset stia puntando molto. A dare credito a questa “teoria” è anche la decisione di non rendere immediatamente disponibile l’intera stagione sull’app, come fanno molti servizi di streaming, ma di continuare a promuovere la serialità con la “trasmissione” di un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì. Insomma, il nuovo modello di Mediaset sembrerebbe incentivare l’approccio allo streaming: un piano che guarda certamente al futuro della fruizione seriale, ma che non è stato apprezzato da tutti gli spettatori.