Alba Parietti lancia l’allarme: “Attenzione” | La denuncia è gravissima

Alba Parietti scopre tutto e decide di lanciare l’allarme per evitare che succede anche agli altri. Ecco cos’è accaduto alla conduttrice

Alba Parietti, celebre personaggio del mondo dello spettacolo che sta vendo una grande riscoperta negli ultimi tempi, sta vivendo un vero e proprio dramma.

Infatti, ha recentemente fatto notizia a causa di uno spiacevole episodio che l’ha coinvolta sui social network. Qualcuno ha creato un finto profilo con il suo nome su Instagram.

Questa cosa non ha fatto che generare un po’ di preoccupazione in lei. Per questo motivo ha deciso di lanciare l’allarme tra i suoi follower sul social media, in modo da evitare che questi possano essere truffati.

Non sarebbe la prima volta che succede una cosa del genere e chi ci rimette in termini d’immagine è il personaggio del mondo dello spettacolo.

Alba Parietti lancia l’allarme

Tutto è iniziato con la scoperta di questo account falso che impersona Alba Parietti su Instagram. La persona che ha rubato l’identità della showgirl in modo così bieco, ha fatto di tutto per sembrare autentico, utilizzando foto e informazioni prese dall’account ufficiale della conduttrice.

Non si capisce quale fosse lo scopo perseguito dall’ideatore dell’azione fraudolenta. È certo però che non volesse andare a parare a niente di buono. Anzi, solitamente quello che viene fatto in questi casi è proprio un raggiro che tenda a sfruttare un volto celebre per perpetrare atti criminali.

L’allarme di Alba Parietti

Tuttavia, in modo abbastanza tempestivo è stato segnalato ad Alba Parietti che qualcuno aveva creato questo finto profilo. A quel punto la conduttrice ha deciso di reagire velocemente, in modo da tutelare sé stessa ma anche i suoi follower, onde evitare spiacevoli situazioni in cui le truffe potessero essere associate alla sua persona. Per lanciare l’allarme ha utilizzato il suo profilo Instagram ufficiale. Il messaggio mandato è stato chiaro: l’account in questione era falso e non gestito da lei, dunque poteva essere utilizzato per estorcere denaro o cercare informazioni in modo illecito.

Fortunatamente, Alba Parietti ha dimostrato di avere grande prontezza e una cura verso i suoi fan non indifferente. Infatti, il legame diretto che i social aiutano a costruire fra personaggio e pubblico è basato sulla fiducia. Azioni fatte da persone senza scrupoli possono davvero rovinare l’immagine di conduttori, attori e cantanti. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Anzi, il furto di identità per fare truffe o rubare dati sta diventando davvero il problema principale della nostra epoca. Bisogna in qualche modo tutelarsi, cercando il maggio numero di informazioni possibili e tentando di stare continuamente in allarme. Alba Parietti ha fatto davvero di tutto per difendere la sua community e evitare che potessero essere vittime di raggiri.