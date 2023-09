Lorella Cuccarini, chi ha visto la sua incantevole casa? Un’oasi nella Città Eterna

La casa di Lorella Cuccarini è un vero paradiso cittadino. Circondata da un magnifico giardino, è la villa dei sogni…

Amatissima da giovani e meno giovani, Lorella Cuccarini è uno dei volti più iconici della televisione italiana. Dotata di un talento versatilissimo, nel corso della sua vita è stata diverse cose: cantante, ballerina, attrice, insegnante, showgirl e conduttrice.

Inoltre, tutte le cose che ha fatto le sono riuscite sempre bene. Al momento, la donna è diventata una elle insegnanti di Amici, il talent Mediaset firmato da Maria De Filippi. Anche lì ha un suo record personale.

Infatti, è stata l’unica docente fino a ora a coprire sia la cattedra di ballo che quella di canto. Si è unita al team nel 2020 e anche quest’anno la ritroveremo al suo solito posto, mentre da sostegno ai ragazzi e prova a trasmettergli la sua energia.

La conduttrice ha una bellissima casa a Roma che condivide insieme ai figli, al marito, al suo gatto e al suo cane. Nonostante sia una casa in città, è una villa circondata da tantissimo verde, come si vede di tanto in tanto nelle sue storie Ig. Scopriamo di più sulla sua casa.

La casa di Lorella Cuccarini

La casa di Lorella Cuccarini si trova a Roma ed è una villa immersa nel verde che si articola su tre diversi piani. Il suo giardino è così grande da sembrare un’oasi naturale. Non si sa quale sia il quartiere della città eterna in cui si trova la casa.

Tuttavia, intorno a sé ha degli alberi molto alti, fiori, cespugli e siepi che l’aiutano a mantenere la giusta privacy e non essere disturbata da sguardi indiscreti.

Ecco come sono gli interni della sua abitazione

Gli interni della casa di Lorella Cuccarini sembrano quelli di una baita di montagna. Infatti, lo stile dominante è il country chic ed è tutto rivestito in legno, sia il soffitto che i pavimenti. Inoltre, un altro elemento importante è il vetro. Le grandi vetrate permettono di vivere a contatto con il verde e far entrare tantissima luce naturale.

Inoltre, la conduttrice ha all’interno della casa anche una bellissima palestra domestica dalla quale è possibile ammirare una vista sia sulla natura che sulla città. La casa non è pensata solamente per i suoi abitanti umani ma anche e soprattutto per gli animali domestici. La showgirl romana ha infatti un gatto di nome Miura e un cane di nome Percy. All’interno della casa c’è un angolo dedicato per il felino con diversi giochi come la colonna tiragraffi e un tappetino verde. La zona preferita dal cane sono gli ampi esterni dove può correre liberamente o passeggiare con la sua padrona.