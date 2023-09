Fabrizio Frizzi, futuro già scritto per la sua piccola Stella: “È la sua erede” | Emozione infinita

Fabrizio Frizzi non morirà mai nel mondo della televisione: sua figlia Stella ne sarà la degna erede. Parola di chi li conosce bene.

Era il 2018 quando il mondo della televisione veniva devastato da un tragico lutto: la morte di Fabrizio Frizzi, noto e amato conduttore Rai che si è spento prematuramente all’età di 60 anni.

Considerato uno dei professionisti del piccolo schermo che, alla pari di Pippo Baudo, ha condotto il maggior numero di trasmissioni, Frizzi ha lasciato un enorme vuoto tra amici e colleghi, e nel cuore della moglie Carlotta Mantovani e della figlia Stella.

Quest’ultima, molto piccola quando è rimasta orfana di padre, è oggi una giovane ragazzina e, chi la conosce bene, è pronto a giurare che sarà lei la degna erede di Fabrizio Frizzi.

Fabrizio Frizzi, la figlia Stella sarà una…stella

Quando Fabrizio Frizzi è venuto a mancare, la figlia Stella aveva solo 5 anni. La piccola, rimasta orfana prematuramente, ha continuato a vivere insieme alla madre Carlotta Mantovan, che si è impegnata affinchè il ricordo del conduttore rimanesse vivo nel cuore della bambina. Dalla morte di Frizzi sono passati cinque anni, oggi Stella è una ragazzina e chi la conosce bene ha scommesso sul fatto che potrebbe avere un futuro certo nel mondo dello spettacolo.

A raccontarlo è stata Antonella Clerici che, intervistata dal Tg1 per la presentazione della nuova stagione di È sempre mezzogiorno, ha rivolto un pensiero all’amico e collega scomparso rivedendo gli stralci di alcune trasmissioni durante le quali hanno lavorato fianco a fianco. La conduttrice dello show culinario ha raccontato di aver trascorso del tempo in Normandia con Carlotta Mantovan e la piccola Stella: “Sua figlia Stella secondo me è l’erede di Fabrizio, è una cosa di cui io sono sicura. Spero di esserci ancora quando lei debutterà, ma io sono sicura che lei sarà un Fabrizio Frizzi, Stella Frizzi all’ennesima potenza… io di questo ne sono certa, perché ha le doti per essere una grande presentatrice televisiva”.

Carlotta Mantovan dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la moglie Carlotta Mantovan ha deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi nel Sud della Francia. “Dovevo prendermi cura di Stella e di me stessa, avevo bisogno di fare una pausa dalla mia vita a Roma e immergermi nella natura – aveva raccontato lei in una intervista a Verissimo – . Oggi sto bene e sono pronta a tornare, questo cammino mi ha fortificata”.

Dopo l’addio all’Italia, la vedova di Frizzi potrebbe tornare in video per la prossima stagione di Ballando con le stelle. Secondo recenti indiscrezioni, infatti, la Mantovan avrebbe accettato l’invito di Milly Carlucci di far parte del cast del programma per la prossima edizione. Al momento, in merito, non ci sono certezze, ma la moglie di Frizzi potrebbe davvero tornare in video sul piccolo schermo dopo anni di pausa dallo spettacolo.