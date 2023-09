Adriano Pappalardo, che fine ha fatto il celebre cantautore? Dopo una grande carriera si è ridotto così

Dopo una grande carriera che ha avuto il suo apice tra gli anni ’60 e ’70, ecco che fine ha fatto oggi Adriano Pappalardo.

Adriano Pappalardo è uno dei cantanti italiani della scorsa generazione che ha raggiunto l’apice del successo negi anni ’60-70. Originario della provincia di Lecce il suo esordio nel mondo della musica comincia proprio negli anni Sessante.

Alcuni dei suoi brani sono realmente entrati nella storia della musica, come ad esempio il conosciutissimo “Una donna”. Successivamente ha iniziato un po’ a sperimentare per provare a trovare il suo sound.

Nel corso degli anni ’70 le sue sonorità passano dal cantautoriale al rock e per questo motivo viene molto apprezzato dai giovani dell’epoca. Una delle caratteristiche principali di Adriano Pappalardo è proprio il timbro vocale, ricco di sfumature e molto potente. Tuttavia, non è solo famoso per la voce ma anche per il suo temperamento.

Non è una persona moderata sicuramente, anzi, si è reso protagonista anche di liti memorabili come quella con Antonio Zequila che è entrata negli annali della storia della televisione. È da un po’ di tempo che su di lui non si anno più notizia. Ecco che fine ha fatto il celebre cantautore…

Che fine ha fatto oggi Adriano Pappalardo

Adriano Pappalardo oggi si dedica esclusivamente alla musica. Ha raccontato nel corso di un’intervista di non essere più in televisione per colpa di Mara Venier che non è intervenuta per fare share nel corso della celebre lite con Antonio Zequila. Se oggi non torna è perché il mezzo televisivo non gli piace più, visto che offre solamente reality. Con la sua solita verve infatti ha detto sulla televisione: “Non mi piace più. Ci sono solo reality e altre putt…e”.

Inoltre, ha raccontato di chi è la colpa della storica litigata con ‘er mutanda’: “Fu colpa sua, urlò che voleva tagliarmi la gola. E di Mara Venier, che lo lasciò fare per il 25% di share. Io ho avuto il meglio, con Baudo e la Carrà. Faccio solo quello che mi va. Ma ai miei concerti è pieno di ragazzini”. Infatti, oggi si occupa esclusivamente di musica e ha deciso di abbandonare per sempre la tv.

Adriano Pappalardo e l’amicizia con Lucio Dalla

Lucio Dalla e Adriano Pappalardo erano grandi amici, come ha raccontato il cantautore nel corso di un’intervista. Infatti, trascorrevano spesso le vacanze insieme.

Il cantante ha detto: “Andavamo a fare surf a Bracciano, lui era bravo, ma restava sempre vicino alla riva. Un giorno gli proposi di arrivare ad Anguillara. ‘Sei matto?’ Aveva paura che cadessi e affogassi. Ce l’abbiamo fatta. E non l’ho mai visto così felice”.