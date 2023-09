Clamoroso Gerry Scotti, il conduttore si copre il volto: “Ci hanno beccati” | Lo stavano facendo davvero

Gerry Scotti prova a coprirsi il viso dopo essere stato beccato in modo clamoroso con lui. Lo stavano facendo davvero…

Gerry Scotti è tornato a lavorare, dopo la pausa estiva, alla sua trasmissione pomeridiana su Canale Cinque, Caduta Libera.

Le prime puntate non sono state proprio molto fortunate, visto che ha dovuto scontrarsi con uno dei quiz game più amati dal pubblico televisivo, ovvero Reazione a Catena.

Una sconfitta già abbastanza scritta quella del conduttore Mediaset che come un moderno Don Chisciotte è andato comunque a combattere contro i mulini a vento.

Adesso spunta uno scatto che non fa che moltiplicare i pettegolezzi. Infatti, il conduttore viene beccato mentre si trova con lui. Cosa sta succedendo?

Clamoroso Gerry Scotti che prova a coprirsi il volto

Gerry Scotti ha recentemente condiviso un clamoroso scatto su Instagram che sta alimentando numerose speculazioni e discussioni. Infatti, nella foto, lo vediamo a cena con il noto conduttore televisivo Amadeus, e c’è il tocco ironico di Gerry che cerca scherzosamente di coprire il proprio volto. Nella didascalia che accompagna la foto, ha scritto il messaggio: “Ci hanno beccati“. Questo post ha suscitato un grande interesse e ha lasciato molto interrogativi su le possibili implicazioni di questa cena tra i due presentatori televisivi di spicco.

Infatti, già prima di questa foto circolavano alcune voci su una potenziale partecipazione di Gerry Scotti a Sanremo. Adesso i rumors si stanno facendo sempre più insistenti. Considerando che Amadeus è stato confermato come presentatore e direttore artistico del festival per il quarto anno consecutivo, non sembrerebbe una cosa così assurda. Non è da escludere però che, essendo amici, potrebbe trattarsi solamente di una cena senza coinvolgimenti. Tuttavia, il messaggio sembra mandare un indizio su un possibile coinvolgimento di Gerry nell’ambito del festival. La foto ha scatenato molte congetture nei commenti e tanti utenti hanno accolto con entusiasmo l’ipotesi di co-conduzione del presentatore Mediaset. Quest’anno l’hype sul Festival è molto alto, visto che dovrebbe essere l’ultimo per Amadeus e ci si aspetta che vada via col botto.

L’amicizia tra Amadeus e Gerry Scotti

In ogni caso, bisogna comunque ricordare che Amadeus e Gerry Scotti sono amici da tantissimo tempo. Infatti, entrambi sono entrati nel mondo dello spettacolo grazie a Radio Deejay e quindi hanno avuto modo di incontrarsi a più riprese nel corso del loro cammino.

I due hanno collaborato anche con altri conduttori radio come Fiorello e Marco Baldini. Inoltre, la loro grande opportunità per passare in tv è arrivata con la conduzione del Festivalbar. Visti tutti questi punti di contatto tra loro, non sembra improbabile che Amadeus voglia Gerry Scotti al suo fianco per chiudere la sua ultima edizione del Festival.