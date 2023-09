Patty Pravo, sapete dove abita la regina della musica nostrana? Una casa con vista mozzafiato

La casa di Patty Pravo lascia veramente senza parole. È bellissima e ha una vista mozzafiato sui tetti di Roma…

Veneziana di nascita, ma romana d’adozione, Patty Pravo vive ormai nella capitale da tantissimi anni. È un’icona della musica italiana che ha costruito un immaginario intorno alla famosa discoteca il Piper.

Inoltre, molte delle sue canzoni sono entrate nella storia come i bellissimi e cantatissimi brani La Bambola, Pensiero stupendo, Pazza idea, ed E dimmi che non vuoi morire.

Oggi la cantante vive da sola ed è single, anche se non ha chiuso le porte all’amore. Ha infatti raccontato a Vanity Fair: “Mi piacciono gli stranieri giovani, sui 35 anni. Ho bisogno di curiosità, velocità mentale”.

Eppure, non le sono mancati gli amori nella sua vita. La cantante si è infatti sposata per ben 5 volte con Gordon Faggetter, Franco Baldieri, Paul Jaffery, Paul Martinez e John Edward Johnson. A questo si aggiunge anche il matrimonio con rito celtico insieme a Riccardo Fogli.

La casa di Patty Pravo al centro di Roma

Patty Pravo ha una bellissima casa che si trova proprio nel centro storico di Roma, vicina a Piazza Venezia. Infatti, da alcune delle finestre della sua abitazione si vede addirittura l’Altare della Patria. Non solo la posizione è meravigliosa, ma anche l’arredamento degli interni è scelto con estrema cura e rispecchia tutta l’arte della cantante. Infatti, in alcune parti è arredato in modo semplice e minimalista, mentre in alti angoli si trovano dei complementi di arredo molto particolari. Il soggiorno è ad esempio dominato da dei bellissimi tappeti persiani e da cuscini rotondi in stile orientale.

Inoltre, tutte le stanze sono ricoperte di un bellissimo parquet, mentre ha scelto come colore per porte e pareti il bianco. Inoltre, ha degli elementi che tutti vorrebbero in casa, come ad esempio un bellissimo jukebox con luci rosa, perfettamente funzionante come ha fatto vedere in alcune storie su Ig.

L’amore per le piante e il magnifico terrazzo

Quello che si può notare, dando un’occhiata alla casa di Patty Pravo, è il suo immenso amore per le piante ornamentali. Infatti, nel salotto ha una meravigliosa Lingua di suocera. Tuttavia, la cosa più particolare è sicuramente la vista sul centro storico di Roma.

Dentro casa ha anche un piccolo studio di registrazione e un pianoforte. Inoltre, ci sono anche numerose librerie. Lo stile etnico si alterna a quello classico. La chicca però è lo splendido terrazzo dal quale si può ammirare una vista meravigliosa su tutta Roma.