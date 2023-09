“Mi fate schifo”: Guendalina Canessa, urla in pieno giorno | Davanti a lei succede l’impensabile

Guendalina Canessa non ce la fa più a trattenersi visto che davanti a lei succede veramente l’impensabile. Allora si mette a urlare in pieno giorno.

Guendalina Canessa ha dimostrato nel corso degli anni di essere una persona molto retta e di non sopportare in alcun modo le ingiustizie, anche quelle che non riguardano lei direttamente.

Infatti, anche quando si trovava nella casa del Grande Fratello, è spesso intervenuta per dire la sua e per difendere chi non poteva farlo da sola.

Per questo motivo, è sempre stato molto apprezzata, soprattutto perché è una persona davvero molto empatica.

Ora è costretta a urlare in pieno giorno, dopo il gesto assurdo a cui ha assistito in piazza Duomo a Milano. Vediamo che cos’è successo…

Guendalina Canessa urla in pieno giorno

In piazza Duomo a Milano, Guendalina Canessa va su tutte le furie con dei ragazzini che stavano prendendo a calci un piccione. Infatti, davanti a tanta disumanità non riesce a tenere la bocca chiusa e invita i ragazzi che si trovano lì a piantarla, con toni molto accesi.

Dopo quello che è accaduto è visibilmente scossa e arrabbiata, per questo motivo ha deciso di fare una storia per sfogarsi sui social network. Infatti, ha inveito, dicendo: “Sono una bestia! C’era questo ragazzino che ha iniziato a prendere a calci un piccione, e voi direte: un piccione? E gli ho detto: scusami, scusami, ti piacerebbe se ti prendessi io a calci nel c**o? Pure i piccioni? C***o, sì: io rispetto pure i piccioni”.

Guendalina Canessa contro i ragazzini

I toni si sono fatti ancora più duri, perché Guendalina Canessa non sopporta i maltrattamenti. L’ex gieffina ha tuonato: “Siete una generazione di bruciati, di bruciati, mi fate schifo. Dico a voi ragazzini e ragazzine di m***a! A chi devo fare la colpa io? Devo dare la colpa ai social? Ai TikTok? A quei video di m***a di TikTok?”.

Inoltre, ha aggiunto anche: “O devo dare la colpa ai genitori, ma come vi può venire in mente di prendere a calci un povero animale che non v’ha fatto niente e non vi dà fastidio. Ragazzi, io non ce la faccio, mi sono messo a urlare in Piazza Duomo, sono stufa e mi fate schifo. Siete una generazione di m***a, mi vergogno per i vostri genitori e mi fanno schifo pure i vostri genitori! M***e!”. Uno sfogo molto duro che ha diviso tanto gli utenti che hanno commentato la cosa.