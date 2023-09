Serena Bortone, l’addio è struggente: “Un saluto commosso… Ci mancherai”

L’addio struggente di Serena Bortone commuove e attira l’attenzione del web: le parole addolorate della ex conduttrice Rai.

Serena Bortone è stata uno dei volti più apprezzati dal pubblico della Rai che, fino alla scorsa stagione, ha seguito con attenzione e assiduamente gli appuntamenti pomeridiani con Oggi è un altro giorno.

Nonostante i notevoli ascolti ottenuti dalla trasmissione, la Rai ha poi deciso di cancellare lo show dalla programmazione della nuova stagione lasciando la Bortone a casa.

Al momento lontana dal piccolo schermo, Serena Bortone continua ad avere un contatto costante e continuo con i suoi fan tramite i social e, proprio qui, si è lasciata andare ad un pensiero commosso per la morte di una persona a lei cara.

Serena Bortone, l’addio sui social

Giornalista e conduttrice, Serena Bortone è stata scelta dalla Rai nel 2020 per riportare il pomeriggio del primo canale della tv di Stato ai fasti di un tempo. Con dedizione, lei è riuscita, appuntamento dopo appuntamento, a fidelizzare una buona fetta di pubblico tanto da rendere Oggi è un altro giorno una delle trasmissioni più seguite dai telespettatori. Nel giugno del 2023, poi, è arrivato l’annuncio inaspettato e la decisione dei vertici di Viale Mazzini di cancellare il programma dai palinsesti della nuova stagione lasciando, così, anche Serena Bortone a casa.

Nel corso dei tre anni al timone di Oggi è un altro giorno, la conduttrice ha intervistato personalità del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema e della televisione e, proprio uno dei suoi ospiti è recentemente scomparso. Si tratta del regista di origini liguri, Giuliano Montaldo, a cui Serena Bortone ha voluto dedicare un sentito post su Instagram. “Un saluto commosso e grato a Giuliano Montaldo, espressione felice e solida di cinematografia civile – ha scritto lei – . Grazie perché mi hai fatto piangere con Sacco e Vanzetti, e grazie perché, il 7 giugno del 2021, a Oggi è un altro giorno, dopo averci raccontato la tua vita e il tuo cinema, ci hai fatto ridere mostrando come sostenevi sulla fronte un telefono cellulare. Perché i Maestri e gli artisti conservano nell’anima il gioco. Ci mancherai”.

Chi era Giuliano Montaldo

Classe 1930, nato a Genova, Giuliano Montaldo si è cimentato prima come attore e poi ha iniziato a lavorare dietro la macchina da presa come regista. Ha firmato nel corso della lunghissima carriera film come Gli Intoccabili, Sacco e Vanzetti, L’Agnese va a morire, Il giorno prima o L’industriale.

Nel corso della sua carriera, ha vinto due David di Donatello, un Globo d’oro, un Grifo d’oro e nel 2015 è stato insignito del Premio Eccellenza nel corso del Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri “Le Professioni del Cinema”. Si è spento a Roma il 6 settembre del 2023.