Annalisa, la cantante diventa mamma? Spunta lo scatto che la ‘incastra’

Annalisa è pronta per diventare mamma: un video incastra la cantante e i fan sono già pronti a scommettere sulla gravidanza.

La cicogna è arrivata in casa di Annalisa? La cantante ha iniziato a destare la curiosità dei fan mostrandosi sul palco durante un’esibizione con qualcosa che ha subito scatenato il gossip.

Molto riservata sulla sua vita privata tanto da annunciare solo il giorno dopo le nozze il matrimonio con il compagno Francesco Muglia, la cantante non aveva nascosto il desiderio di diventare mamma.

Che sia arrivato per lei il momento giusto? Ecco il video che la ‘incastra’ e fa credere a tutti che a breve stringerà tra le braccia un pargoletto.

Annalisa scatena i fan: cosa è accaduto sul palcoscenico

Originaria di Savona, Annalisa Scarrone – conosciuta dal pubblico semplicemente come Annalisa – ha conosciuto il successo grazie alla partecipazione alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi. Negli anni ha venduto due milioni di dischi in Italia e ha vinto diversi premi come un MTV Europe Music Award, due Music Awards, un Premio Lunezia e un premio Mia Martini nel 2014. Il 2023 è stato il suo anno d’oro sia dal punto di vista professionale – Forbes l’ha inserita tra le cento donne di successo in Italia – che dal quello sentimentale dato che lo scorso 29 giugno è convolata a nozze con Francesco Muglia.

I due si sono conosciuti due anni fa durante un evento di Costa Crociere, lui le ha scritto sui social e da quel momento è iniziato un amore che li ha visti coronare un sogno con le nozze celebrate ad Assisi in maniera riservatissima, tra i parenti più stretti e gli amici più intimi, tra cui anche Maria De Filippi. Dopo il matrimonio, Annalisa ha continuato a lavorare prendendo parte a manifestazioni e live e, proprio durante uno di questi, i fan hanno notato un pancino sospetto che ha fatto subito pensare ad una gravidanza in corso.

Annalisa è incinta?

Ospite sul palco di RDS Summer Festival, Annalisa ha sfoggiato un look insolito per lei: pantalone lungo nero e morbido, scarpa alta ma comoda, camicetta bianca e un bustino nero che ha messo in evidenza delle forme rotondeggianti. I fan, quindi, non hanno esitato a pensare che sia incinta.

“Vorrei un figlio – aveva confessato lei in una intervista post nozze a Vanity Fair – . Ma non ci siamo ancora dedicati”. Viste le nuove forme di Annalisa, dunque, per la cantante potrebbe essere davvero arrivato il momento giusto per diventare mamma.