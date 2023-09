Stefania Orlando, il tragico addio è un pugno allo stomaco: “Era davvero una bella persona…”

Questo tragico addio fa davvero male un po’ a tutte. Era davvero una bellissima persona. Ecco che cos’è successo nelle ultime ore…

I personaggi televisivi entrano ogni giorno nelle nostre case e ci fanno compagnia. Ci abituiamo ad avere una quotidianità con loro, anche se virtuale, per questo motivo la loro morte ha un impatto così forte su di noi.

Infatti, sono percepiti come delle parti delle nostre vite che dallo schermo arrivano ai nostri occhi e poi entrano nei nostri cuori.

Certe volte l’addio può essere drastico e improvviso, ricordandoci quanto noi esseri umani in realtà siamo fragili e caduchi.

Adesso è Marco Liorni a dedicare un messaggio alla signora scomparsa e al commiato si aggiunge anche Stefania Orlandi.

L’addio da parte del conduttore è molto commovente

Marco Liorni ha scritto un post per una delle figuranti de La vita in diretta, con cui aveva stretto un buon rapporto. Tuttavia, la signora Stefania è venuta a mancare nelle ultime ore. L’uomo ha scritto un toccante messaggio in cui dice: “Stefania. Guardatela perché fuori era quello che era dentro. La serenità, l’eleganza d’animo, l’altruismo. Negli studi tv ci sono i figuranti, con i quali si crea talvolta un bel rapporto Alla Vita in diretta, a Italiasì, quando Stefania era in platea mi sentivo meglio. Lei era un’amica, una che sapeva capirti e dirti qualcosa che ti avrebbe aiutato. È raro incontrare una persona così. Ci mancherà”.

Non si è fatta mancare la replica di Stefania Orlando che ha avuto anche lei modo di incontrare la signora. Infatti, ha scritto nei commenti: “L’ho incontrata varie volte Stefania, era davvero una bella persona. Questo post mostra la tua grande sensibilità Marco”. Entrambi i conduttori sono infatti dotati di un grandissimo cuore e una grande empatia per questo motivo hanno deciso di dedicare un pensiero alla signora da poco scomparsa.

I progetti futuri di Stefania Orlando

Tempo fa Stefania Orlando aveva dichiarato di avere dei progetti in arrivo ma che tuttavia non sarebbero stati nell’immediato futuro. Anzi occorreva attendere un po’.

Non ci sono ancora aggiornamenti sulla cantante che dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip se n’è stata un po’ in disparte e forse ha preferito prendersi cura di sé stessa, a parte qualche ospitata televisiva come opinionista. Se stia per tornare o meno in televisione non resta che aspettare e vedere le sorprese del prossimo anno. Oramai sappiamo che nelle reti tv tutto è possibile.