“È stato bello”: Carmen Russo, l’ultimo saluto è commovente | Purtroppo è finita davvero

Purtroppo è finita davvero e Carmen Russo decide di dedicargli un ultimo commovente saluto. È triste per tutti…

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie del mondo dello spettacolo italiano più solide e longevi dell’intero star system, secondo forse solo a Adriano Celentano e Claudia Mori.

Infatti, la loro storia è iniziata nel lontano 1983, quando entrambi lavoravano in televisione e da quel momento in poi non si sono più lasciati.

Inoltre, hanno deciso di sposarsi nel 1987 e ormai sono una coppia da oltre 40 anni. Nel 2013 hanno avuto la loro prima e unica figlia Maria che tra poco inizierà la prima media.

Adesso arriva un post che ha commosso tutti quanti. Infatti, Carmen Russo gli dà l’addio definitivo e comincia a ricostruire la sua quotidianità.

L’ultimo saluto di Carmen Russo e commovente

Carmen Russo ha recentemente condiviso un post su Instagram per salutare l’estate che ormai un po’ per tutti sta volgendo al termine. In questo post, ha condiviso con i suoi follower una parte delle sue vacanze estive trascorse in un meraviglioso resort in Calabria. Questa terra è nota a tutti per le meravigliose spiagge, i paesaggi incantevoli nonché la cucina ricca e saporita. Siamo sicuri che la showgirl ha potuto godere appieno di questa bella meta vacanze.

Durante la sua permanenza in Calabria, Carmen Russo ha soggiornato in un resort, molto conosciuto per il lusso e il comfort. Questo avrà reso la sua esperienza ancora più emozionante. Tuttavia, come tutte le cose belle, anche le vacanze prima o poi devono finire. Nel post scrive così: “Ciao Estate, è stato bello!”.

Carmen Russo saluta l’estate

Carmen Russo ha annunciato ai suoi follower che le sue vacanze sono finite ed è arrivato il momento di lasciare la Calabria e tornare a casa. Infatti, prima o poi è necessario tornare alla propria routine quotidiana e al proprio lavoro. Le vacanze servono anche a questo, a staccare per un po’ la spina prima di riprendere.

Tuttavia, i primi periodi non sono affatto facili perché bisogna riadattarsi alla vecchia routine e provare faticosamente a ricostruire le proprie abitudini. A maggior ragione, dopo aver trascorso del tempo nella bellissima Calabria, può essere non proprio facilissimo tornare alla vita di tutti i giorni, ci vorrà un po’ di tempo per riprendere il ritmo. Il post di Carmen Russo ci ricorda come anche l’estate sia un momento fugace che corre veloce, per quanto proviamo a godercelo ci sfugge continuamente via. Settembre è per tutti un mese di ripartenza, in cui la vita riprende, si fanno progetti e ci si pongono dei nuovi obiettivi. Salutiamo l’estate e prepariamoci anche noi alla stagione delle piogge.