Belen Rodriguez, con il nuovo compagno un’esplosione di amore | La fuga romantica è un sogno a occhi aperti

“Faccio quello che voglio”, parole che non lasciano spazio all’immaginazione: dopo tanto tempo a nascondersi ecco la conferma del nuovo amore.

Belen è stanca di nascondersi: per lei è arrivato il momento di godersi la sua nuova relazione alla luce del sole e in totale serenità.

La showgirl argentina ha infatti vissuto alcuni mesi da incubo: il dramma della rottura tra lei e Stefano De Martino ha decisamente caratterizzato i mesi estivi, con continue fughe di informazioni e teorie del complotto che coinvolgevano entrambi.

Belen, però, non ci sta: è arrivato per lei il momento di riprendere in mano la propria narrativa. E dopo provocazioni e messaggi criptici finalmente arriva la conferma.

È quasi un peccato che i tabloid avessero “spoilerato” il nuovo protagonista della sua vita già nei mesi scorsi…

Foto in bianco e nero testimoniano la nuova voglia di vivere

Il nuovo compagno della showgirl argentina infatti è proprio lo stesso Elio Lorenzoni con cui Belen era stata paparazzata nelle scorse settimane. Un volto non nuovo a questa narrazione, che però può finalmente essere considerato ufficialmente parte della sua vita: Elio, che nella vita fa l’imprenditore, sarebbe una sua conoscenza già da più di dieci anni.

Belen ha suggellato questo annuncio con una serie di romantiche foto in bianco e nero che li ritraggono in vacanza sulle Dolomiti: distesi su un prato, abbracciati, intenti a trasportare l’attrezzatura da trekking o a prepararsi per un’escursione nei cieli, il post è stato accompagnato da una descrizione breve ma efficace: “Un dia en el cielo”. Ma se le foto non bastano, a descrivere il loro rapporto ci sono anche moltissime stories…

Mille attività in vacanza e foto per festeggiare

Nel corso della vacanza infatti la showgirl ha postato alcune stories di Instagram dove il rapporto tra i due viene delineato: in una, l’imprenditore la riprende chiedendole come preferisce che la fotografi, ma Belen ridendo gli risponde che sta facendo un video; nell’altra i due si riprendono mentre sono a bordo del velivolo da parapendio.

La testimonianza più dura ed efficace però arriva in una terza storia, in cui Belen pronuncia ad alta voce parole che non possono essere fraintese: “Faccio quello che voglio, e adesso voglio un selfie da avere nella galleria del telefono come ricordo”; nonostante possano sembrare parole che la showgirl ha rivolto al suo istruttore, il sottotesto è evidente e difficile da disinterpretare: è lei l’unica autrice della sua storia.