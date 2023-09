“Fiamme e fumo nero”: Christian Vieri, l’incendio scoppia in casa sua | Panico per l’ex calciatore

L’accaduto è traumatico per l’ex calciatore Christian Vieri: i suoi affezionati si disperano a non finire, incognita sulla ripresa.

Christian “Bobo” Vieri è stato uno dei calciatori più amati di sempre: la sua notorietà si è, se possibile, ancor più ingigantita dopo il suo matrimonio con la ex Velina Costanza Caracciolo, oggi anche influencer digitale.

Di certo lei è molto brava nel tenere viva la notorietà di entrambi, e le piace molto condividere foto legate al suo lavoro o alla sua famiglia.

I due sembrano essersi incastrati davvero bene e sono meravigliosi nelle foto insieme: niente sembra poter scalfire quella felicità che hanno costruito insieme.

Una minaccia, però, si dipana come quando un gomitolo cade a terra rilasciando tutto il filo che lo compone: è avvenuto in casa di Bobo Vieri stesso, divorata dalle fiamme.

Vieri e la passione per i pop corn

Tutto inizia in modo innocente, con la voglia di Christian di preparare dei pop corn: conosciamo tutti la “ricetta”, basta scaldare dei chicchi di mais secchi, coprendoli, e in un attimo ci ritroveremo con dei pop corn da gustare mentre guardiamo un film, da aggiungere solo sale, e, se vogliamo, del burro fuso.

Peccato che, per Christian, non andò esattamente così, anzi: il suo tentativo fallì miseramente, iniziando ad avere i connotati più di una tragedia che di uno spuntino. “Mi trovavo a Sidney”: inizia così il racconto di Bobo Vieri e della sua incapacità in cucina – a cui oggi, speriamo, abbia rimediato.

I genitori di Bobo coinvolti nell’accaduto

Il racconto di Vieri è breve ma entusiasmante e senza dubbio ironico: di certo in quel momento l’ex calciatore aveva avuto non poca paura, ma raccontarlo dopo qualche anno dà la possibilità di scherzare sui propri errori – anche se potenzialmente molto pericoloso.

Vieri pensò bene di accendere il fuoco sotto la padella prima di uscire per comprare l’occorrente per fare i pop corn: una volta tornato, dall’esterno aveva visto fiamme e fumo nero. I genitori, che aveva immediatamente allertato e avvisato di non rientrare in casa, lo sgridarono non poco: di certo quel giorno Vieri apprese una lezione molto importante, ovvero mai lasciare un fuoco incustodito.