Clamoroso Mediaset, la scelta dei vertici spiazza tutti | Al timone de La Talpa ci sarà proprio lui

La scelta dei vertici Mediaset è ricaduta su un conduttore che nessuno si aspettava per reggere il timone del reality La Talpa. Scelta giusta o avventata? Scopriamo di chi si tratta…

Molti lo stanno aspettando, dopo ben sedici anni dall’ultima edizione, ovvero il ritorno de La Talpa su Italia 1. Il format è molto semplice, tra i personaggi famosi viene scelta una talpa che deve sabotare senza farsi scoprire le prove del gruppo, una sorta di lupus in fabula versione reality.

Dopo la decisione di sospendere per un po’ L’isola dei Famosi, infatti, Mediaset ha deciso di puntare sul revival di questo programma, insieme alla versione invernale di Temptation Island. Infatti, gli altri reality della rete hanno un po’ faticato con gli ascolti lo scorso anno, dunque è ora di portare un po’ di novità.

La scelta del conduttore o della conduttrice è fondamentale per la buona riuscita de La Talpa, infatti, mettere la persona sbagliata al timone potrebbe rivelarsi un vero e proprio suicidio.

Dopo mesi di toto-conduttore, sembra che la rete Mediaset si sia finalmente decisa e abbia tirato fuori dal cappello il nome del prossimo presentatore del reality. Clamorosa decisione della rete privata…

Ecco chi sarà il prossimo conduttore de La Talpa

La Talpa ritornare a partire dalla prossima primavera, ovviamente se le cose andranno bene e si deciderà di procedere con il reality. La squadra di autori è stata già scelta e sono al lavoro per formare il cast di personaggi famosi che prenderà parte al reality. Questo non è un programma facile e dunque richiede molto lavoro da parte degli autori. Infatti, l’abilità di mentire è fondamentale.

La conduzione per anni è stata affidata a Paola Perego che è stata sempre in grado di portare a casa ottimi risultati. Questa volta secondo quanto rivelato dal settimanale vero sarà Enrico Papi.

Enrico Papi è la scelta giusto?

La scelta di Enrico Papi sembra un po’ in contro tendenza con la nuova linea editoriale Mediaset, dal taglio più serio e meno trash. Tuttavia, in molti si chiedono se sia giusto mettere lui al timone di un programma così delicato come La Talpa.

Il conduttore ha uno stile molto comico, non ama seguire le regole mentre quel tipo di reality ha delle regole molte precise che vanno seguire. Lui inoltre sarà impegnato anche con altri progetti come La pupa e il Secchione e anche un game musicale in fascia preserale.