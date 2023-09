“Purtroppo devo fermarmi”: dramma nella musica italiana | Il triste annuncio fa piangere tutti

L’annuncio è molto triste, fa piangere tutti quanti. Infatti, un importante dramma ha colpito la musica italiana. Purtroppo deve fermarsi…

Il ritiro di un cantante o una band è un momento molto duro per tutti i loro fan poiché provoca un grandissimo dolore dentro al cuore.

Infatti, quando un cantante deve fermarsi e non proseguire con la sua carriera, lascia un vero e proprio vuoto sia artistico che emotivo.

Questa decisione può essere dovuta ai più svariati motivi, come la ricerca di nuove sfide, la stanchezza o la decisione di cambiare vita.

La nostalgia che resta nelle persone è tantissima, soprattutto se non possono più vedere le loro performance live o ascoltare i loro brani.

Dramma nel mondo della musica italiana

Francesca Michelin deve prendersi un periodo di pausa. Infatti, sembra avere un problema di salute che la costringe a fermarsi. In un post su Instagram ha scritto: “Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di ‘imperfezione’, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo”.

Questo è il modo in cui ha esordito per poi fare un annuncio più serrato per i suoi follower: “Vi scrivo questo perché proprio un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità”.

Il messaggio di Francesca Michelin preoccupa i fan

Tuttavia, la cantante ha anche voluto rassicurare un po’ i suoi fan che si erano preoccupati e ha infatti scritto: “Sia chiaro: ci sono problemi ben più gravi del mio, ero e sono una persona molto fortunata e ho affrontato questo disagio con lo spirito più propositivo possibile, e il tour, in modo particolare, con la vostra presenza, mi ha dato un’energia incredibile. Purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato, anzi: ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo – un mese fa – perché non avevo alternative. Ma, anche se a malincuore, l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio”.

Per questo motivo è stata costretta a interrompere il tour per un mese e operarsi. Fortunatamente sembra che l’operazione sia andata molto bene, grazie alla straordinaria bravura del medico. Tuttavia, il suo corpo ha ancora bisogno di un po’ di riposo e deve giustamente concederglielo. Non possiamo che augurarle una buona guarigione.