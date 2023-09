Clizia Incorvaia, ma cosa le è successo? Dopo il parto non sembra più lei | Come si è ridotta

La paura per l’influencer diventa reale: Clizia si mostra in video completamente stravolta, scatta la preoccupazione tra i fan…

Momenti di puro terrore: l’influencer Clizia Incorvaia posta una storia Instagram e i fan rimangono completamente sconvolti dal suo aspetto.

Con i suoi 780.000 follower, era naturale che almeno tra qualcuno scattassero i campanelli d’allarme: che cos’è accaduto alla fashion blogger e mamma più famosa del web?

Alcuni hanno avanzato l’ipotesi che a ridurla così possa essere stato lo stress. Clizia infatti in anni recenti ha vissuto non pochi cambiamenti, a cominciare dalla rottura con lo storico compagno Francesco Sarcina, leader del gruppo “Le Vibrazioni”, lasciato per il conduttore Paolo Ciavarro.

Eppure neanche un cambiamento tanto drastico spiegherebbe la sua situazione. Ma per fortuna ci ha pensato lei a chiarire l’accaduto…

Borse sotto gli occhi e pelle rugata, ma…

Dal nulla, infatti, la fashion blogger ha postato una storia su Instagram che la ritraeva visibilmente cambiata, e in maniera drastica: borse sotto gli occhi, pelle rugata e un’aria terribilmente stanca. Come se non bastasse, lei stessa nel riprendersi afferma di essere particolarmente esausta…

Fortunatamente, però, si è trattato solo di uno scherzo. Nella storia successiva Clizia era tornata la splendida e raggiante se stessa di sempre, sebbene un po’ stanca: scusandosi per aver preso in giro i follower con l’utilizzo di un filtro che l’ha fatta apparire invecchiata, Clizia ha spiegato che ad averla stancata è stato il viaggio per recarsi all’80° Mostra Internazionale d’arte cinematografica che si è svolta a Venezia in questi giorni, e che come ogni anno ospita un notevole numero di figure di spicco tra registi, attori, influencer e giornalisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @paoloecliziamagiapura

Un amore di mamma: ha dedicato loro persino un tatuaggio

Non c’è dubbio quindi che la vita della splendida fashion blogger sia carica di impegni, ma non al punto da invecchiarla così tanto, né al punto da sottrarle il tempo che Clizia passa con i suoi bambini. La quarantatrenne è infatti mamma di Nina, nata nel 2015 dal rapporto con l’ex compagno Francesco Sarcina, e Gabriele, nato invece nel 2022 dalla storia tra Clizia e l’attuale compagno Paolo Ciavarro.

Sul suo profilo Instagram, Clizia si racconta molto spesso come mamma: i piccoli di casa si comportano come veri e propri fratellini, adorati dalla mamma e dal papà che spesso li coinvolgono in giochi e foto di gruppo. E a loro, Clizia ha persino dedicato un tatuaggio sull’avambraccio destro: una piccola illustrazione stilizzata dei due, postata sui social con la scritta “I miei bambini eternamente con me“.