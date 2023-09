“Il mio primo amore”: Chiara Ferragni esce allo scoperto | Si tratta di una donna

L’incredibile dichiarazione ha sconvolto tutti gli utenti. Il video delle parole di Chiara, dedicate proprio a lei: impossibile non piangere.

“Ci bastava uno sguardo per capirci…“, con queste parole Chiara Ferragni si dichiara al mondo: ha finalmente parlato del grande amore della sua vita.

L’imprenditrice digitale è stata ospite ad una cerimonia d’eccezione, dove ha avuto modo di parlare, di fronte a numerosi commensali, di un legame molto speciale che la accompagna da sempre.

Il discorso che Chiara ha voluto fare è infatti rivolto ad una donna che conosce molto bene, e con cui ha un legame indissolubile.

Il video della sua dichiarazione ha già fatto il giro dei social…

Il suo primo, vero amore è proprio lei

A caricare il video della dichiarazione è stata la stessa Chiara Ferragni, che con un post sul suo profilo Instagram ha condiviso le parole dedicate alla sorella Francesca durante la cerimonia del suo matrimonio, che si è svolto nei giorni scorsi. Nel video, Chiara legge agli invitati una lettera scritta di suo pugno in cui parla alla sorella, definendola “il mio primo amore, la mia compagna di avventure“.

Il discorso di Chiara è stato accolto con incredibile commozione da parte di tutti gli invitati, ma anche dagli utenti che la seguono, che dal filmato possono percepire l’incredibile emozione provata dall’imprenditrice mentre augura alla sorella e al marito, Riccardo, di poter sempre contare l’una sull’altro e di non perdere mai il sentimento che li lega. La stessa Chiara si è messa a piangere a metà del brindisi, e le due si sono poi abbracciate mentre scorrevano ancora le lacrime.

Un matrimonio carico di eleganza e alta moda

In questi giorni Instagram si è riempito delle foto e dei video del matrimonio di Francesca Ferragni, che è convolata a nozze con il musicista Riccardo Nicoletti, suo compagno dal 2009. La cerimonia si è svolta in una splendida location: il Castello di Rivalta, in provincia di Piacenza. Un luogo da sogno, dove la famiglia Ferragni ha festeggiato una cerimonia tutto sommato intima, in cui agli invitati è stato chiesto di mantenere una certa riservatezza.

Assieme agli elegantissimi componenti della famiglia Ferragni, ovviamente, c’erano anche Fedez e i figli Leone e Vittoria, che sono stati i paggetti designati; il figlio di Francesca e Riccardo, Edoardo, è infatti troppo piccolo per svolgere questo compito: è nato solo nel Giugno del 2022. Inutile dire che le damigelle erano vestite con capi di altissima moda, firmati Atelier Emé: ma non preoccupatevi, neppure l’eleganza di Chiara e Valentina ha rubato la scena alla splendida sposa in bianco.