Amici, scoppia l’amore tra i due ex protagonisti | Dubbi azzerati, li hanno colti in flagrante

Baci ed effusioni in pubblico per loro: neanche i fan sono sorpresi, l’intesa era evidente già dalle serate in trasmissione…

Una delle voci di corridoio più gettonate dell’ultima edizione di “Amici” potrebbe finalmente essere sul punto di ricevere una conferma definitiva: l’amore è nato nel corso della trasmissione.

Sono moltissimi gli appassionati del talent show condotto da Maria De Filippi che da settimane seguono gli aggiornamenti dei giovani personaggi coinvolti, in attesa della tanto agognata conferma.

I sospetti, infatti, si sprecavano già nel corso della messa in onda del programma: baci, risate ed effusioni hanno fatto notare anche agli spettatori più disattenti che potesse esserci del tenero.

E così i follower del programma si sono gettati sui social dei due, in attesa di ricevere una risposta: c’è chi dice che non l’abbiano ancora data per timidezza, e chi insinua che i due potrebbero essersi messi d’accordo per non rivelare la verità…

Un rapporto speciale li ha legati indissolubilmente

I protagonisti assoluti di questa storia sono due: Mattia Zenzola e Benedetta Vari. Entrambi giovanissimi ballerini latinisti, i due sono stati protagonisti assoluti dell’edizione 2022 del famoso talent di Maria De Filippi; ad essersi aggiudicato la vittoria di questa edizione infatti è proprio Mattia. Tuttavia, la loro popolarità non si restringe all’ambito artistico.

Tra i due, infatti, nel corso del programma è nata un’intesa evidente. Mattia e Benedetta si sono ritrovati spesso a ballare in coppia, arrivando persino a scambiarsi un bacio “necessario alla coreografia”; la loro chimica è tale da aver fatto ingelosire simultaneamente il fidanzato di Benedetta, che non fa parte del programma, e Maddalena Svevi, partecipante con cui Mattia aveva stretto un legame. E ora, a telecamere spente, pare che l’intesa si sia solamente intensificata…

Indiscrezioni e baci rubati: quanta verità?

Oltre a numerose comparse nei post e nelle storie Instagram l’uno dell’altra, infatti, sono moltissime le voci di corridoio che suggeriscono che tra i due ex partecipanti di “Amici” il rapporto possa essere molto più che professionale. I rumors che li rincorrono hanno persino parlato dell’intenzione volontaria dei due giovani di avvalorare queste voci per cavalcare la cresta dell’onda della popolarità.

D’altronde le storie d’amore sono sempre le più chiacchierate, e quelle proibite lo sono ancora di più: e tra un selfie in sala prove e l’altro i commenti si riempiono di testimoni che sostengono di averli visti baciarsi in contesti pubblici, col rischio di essere fotografati; voci confermate persino da Deianira Marzano, guru del gossip all’italiana.