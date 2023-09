Riconoscete questa bambina? Oggi è una delle più belle showgirl della tv | Ecco di chi si tratta

La bambina nella foto ha gli stessi occhi di oggi che è diventata una delle showgirl più amate della tv: ecco di chi si tratta!

Occhi scuri e grandi, labbra carnose e capelli vaporosi: chi è la bimba in foto? Se la si osserva attentamente si potrebbe riconoscere subito.

Lo sguardo e il viso sono rimasti quelli di un tempo e, oggi, lei è considerata una delle showgirl più amate dal pubblico da casa.

Ex modella, con alcune parentesi da attrice, oggi showgirl e conduttrice: siete pronti a scoprire di chi si tratta?

Chi è la bambina in foto

Originaria di Soverato, classe 1980, ha partecipato a Miss Italia nel 1997 vincendo la fascia di Miss Sorriso e classificandosi al 24esimo posto. Poco dopo ha debuttato come modella sfilando sulle passerelle di Dolce e Gabbana, Armani o Ermanno Scervino, mentre nel 1999 ha debuttato come attrice nel film Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina. Avete capito di chi si tratta? Lei è Elisabetta Gregoraci, che ha conservato lo stesso sguardo e le stesse labbra di quando era solo una bambina.

Bellissima come lo è ancora oggi, dai tempi in cui la showgirl viveva a Soverato insieme all’amata mamma scomparsa per una malattia, al papà e alla sorella Marzia, ne è passato di tempo. Dopo aver preso parte al concorso di Salsomaggiore Terme, la vita di Elisabetta Gregoraci è radicalmente cambiata e nel suo percorso professionale si sono alternati moda e cinema, prima dell’arrivo della tv, di cui è ancora oggi protagonista.

Il successo di Elisabetta Gregoraci

Nonostante il cinema sia stato spesso presente nella vita lavorativa di Elisabetta Gregoraci, che ha preso parte a film come C’era un cinese in coma di Carlo Verdone, Made in China napoletano di Simone Schettino o Aspromonte – La terra degli ultimi di Mimmo Calopresti, la televisione è stata la vera e propria costante della sua carriera. Sin dagli inizi degli anni 2000 ha preso parte a diversi show come Ritorno al presente, Il malloppo, Buona domenica o L’estate sta finendo.

Elisabetta Gregoraci ha inoltre partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip nel 2020, ed è stata conduttrice di Made in Sud e Battiti Live!. La sua vita, tuttavia, è radicalmente cambiata in seguito alle nozze con l’imprenditore Flavio Briatore, cui è stata legata dal 2006 al 2017 e da cui ha avuto il figlio Nathan Falco.