“Decisione concorde”: Mediaset, dopo l’addio spunta l’annuncio | Finalmente tutta la verità

Un distacco netto, arrivato di punto in bianco: piovono le critiche da parte degli spettatori. Non gli è stata data una seconda occasione…

Nessuno avrebbe potuto aspettarsi un finale del genere, eppure la notizia ha già fatto il giro del web.

Panico negli studi di Mediaset: dopo settimane di licenziamenti ed abbandoni, ecco andarsene un altro nome importante dei retroscena dell’emittente.

In particolare, questo addio sconvolge per le circostanze brusche e improvvise in cui è arrivato: la persona licenziata infatti era appena tornata in onda con un solo episodio “sulle spalle”.

Sembra però che le ragioni dell’accaduto non possano essere ufficialmente divulgate. Ma proprio per questo abbiamo raccolto per voi tutti i dettagli trapelati dall’incidente…

Gli spettatori non hanno apprezzato le sue decisioni artistiche

A salutare la trasmissione dopo appena un episodio di messa in onda è Ermanno Corbella. Ermanno è uno dei nomi più noti del dietro le quinte televisivo, essendo il regista che da molti anni accompagna la carriera di Myrta Merlino, che solo qualche giorno fa ha debuttato come nuova conduttrice dello storico programma “Pomeriggio 5“, andando a sostituire Barbara D’Urso nel pomeriggio dell’ammiraglia di Mediaset.

E proprio a Corbella era stata affidata la regia di questo episodio di debutto, che tuttavia non è stata apprezzata dal pubblico: errori di tagli, inquadrature e addirittura problemi con il gobbo hanno fatto sì che la messa in onda della puntata, che ha comunque fatto ascolti da record, non proseguisse in maniera omogenea. Sarà questa la ragione per cui Corbella è stato licenziato? A parlarne, anche se con molte riserve, sono sia lui che il suo agente…

Il no comment da parte di entrambi appare sospetto

Corbella, infatti, è stato interpellato in merito all’improvvisa decisione presa da Mediaset dal giornalista Massimo Galanto. Il regista sostiene fermamente che non si sia trattato di un licenziamento, ma di una risoluzione anticipata di contratto dovuta ad una decisione concorde tra le due parti. Interrogato sugli errori della prima puntata di “Pomeriggio 5”, Corbella si è assunto tutte le responsabilità dell’accaduto, ma ha continuato a sostenere che la ragione del suo abbandono non sia legata a quanto accaduto.

Dello stesso parere è Duilio Simonelli, agente del regista, che contattato dal giornalista ha dichiarato di non voler fare polemiche inutili riguardo all’accaduto; si è tuttavia lasciato sfuggire una frase riguardo una certa insoddisfazione reciproca, sia da parte di Corbella che di Mediaset. Problemi di cachet? Per il momento rimane ancora tutto da dimostrare.