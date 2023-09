Musica italiana nello strazio: a lasciarci è una voce storica | Il decesso tenuto nascosto per mesi

La notizia ha già fatto il giro del web: si è spento mesi fa, ma la figlia è riuscita a parlarne solo ora. In molti a piangerlo.

Nel mondo della musica, una notizia tragica ha colpito profondamente tutti gli appassionati.

All’età di 77 anni, ci ha lasciato un celebre cantautore, autore di numerosi brani di successo che hanno segnato un’epoca: negli anni ’70 era praticamente impossibile sfuggire ai suoi successi.

Nonostante questa popolarità, le circostanze della morte del cantautore non sono state rivelate, e anzi rimangono tutt’ora avvolte nel mistero.

Infatti, oltre alle circostanze, per parecchio tempo non è stata resa nota neppure l’esatta data di decesso: ma sono già passati mesi…

Una tragedia di cui nessuno ha parlato per mesi

A parlarne della sua scomparsa è stata la figlia Ilaria, che ha deciso di vivere le prime settimane di lutto nel privato. L’8 Luglio 2023 si è spento all’età di 77 anni Luciano Rossi, un nome estremamente noto nell’ambito della musica, e soprattutto della musica leggera italiana: è infatti l’intramontabile autore, assieme a Gianni Belfiore, della canzone “Se Mi Lasci Non Vale“.

Nonostante la versione più conosciuta al grande pubblico sia quella di Julio Iglesias, Rossi fu il primo ed originale interprete del brano, il più famoso della sua discografia: divenne tanto popolare da essere adattato in spagnolo (interpretato sempre da Iglesias), inglese, greco e turco, ed è stato reinterpretato da numerosi artisti italiani. Ma Rossi non è stato una stella cadente con un solo brano all’attivo…

I suoi numerosi contributi non saranno dimenticati

Il defunto cantautore si è distinto fin da giovane nel mondo della musica, componendo brani di successo per vari artisti. Tra le sue opere più note, ricordiamo “La stagione di un fiore”, eseguita da Emiliana Perina e dai Gens al Festival di Sanremo del 1970, e “Un rapido per Roma”, presentata da Rosanna Fratello a Canzonissima nel 1971. Un altro importante contributo fu il brano “Ritornerà“, registrato da Little Tony nel 1972, mentre tra i brani da lui stesso eseguiti è impossibile dimenticare “Ammazzate oh!“, inno alla sua amata città natale.

Il talento di questo compianto cantautore è stato messo a disposizione anche di molti altri artisti famosi, tra cui Nicola Di Bari, I Vianella, Bobby Solo, Ornella Vanoni e Lando Fiorini. La sua eredità musicale continuerà a vivere nel cuore dei suoi ammiratori e nell’industria musicale per sempre.