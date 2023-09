Anna Tatangelo, con Gigi D’Alessio è finita per un motivo | A distanza di tempo finalmente è chiaro

Per anni sono stati una coppia chiacchieratissima, ma poi sembra siano svaniti nel nulla: la cantante parla del rapporto con l’ex compagno.

Sembra passata una vita da quel 2006 in cui la notizia della relazione tra la giovanissima Anna Tatangelo e il cantante neomelodico Gigi D’Alessio divenne di dominio pubblico.

Nonostante tra i due sia finita da un pezzo, la ragione dietro la loro rottura non è mai stata veramente nota.

A parlare della fine di una relazione vissuta tanto intensamente, tra notevoli alti e bassi, è Anna Tatangelo stessa: la cantante, oggi trentaseienne, si sente finalmente libera di parlare delle ragioni che l’hanno allontanata da Gigi.

E pensare che un tempo sembravano assolutamente inseparabili: per stare con lui, Anna ha dovuto affrontare anni di maldicenze e insulti…

Un crescente senso di incomprensione tra loro

A decretare la fine del loro rapporto, spiega la Tatangelo, sono state numerose ragioni. Nel corso di un’intervista, ha spiegato che nonostante i rapporti con il cantante siano tutt’ora amichevoli, merito anche della volontà di entrambi di crescere assieme il figlio Andrea, un escalation di incomprensioni ha reso molto difficile la convivenza tra i due.

Tra aneddoti su litigi sempre più frequenti e una separazione definitiva nata quasi per scherzo, per testare le acque, Anna ha parlato dei loro caratteri profondamente diversi: “Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone di casa era sempre pieno di gente, cucinavo per 20, 30 persone. Alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate in due si contano sulle dita di una mano“.

Pronta a divorare il mondo: non è più solo una bambina

Oggi, Anna appare molto diversa rispetto alla timida ragazzina che Gigi D’Alessio presentò al mondo come sua nuova compagna dopo la rottura con la moglie Carmela Barbato: si è fatta forza, ignorando i numerosi insulti che le sono stati rivolti. “Mi hanno dato della sfascia famiglie, della ruba uomini”, ha raccontato, sottolineando come sia sempre rimasta in silenzio per rispetto proprio della famiglia di Gigi e Carmela.

Attualmente è legata sentimentalmente al modello Mattia Narducci, dopo la fine della relazione con il rapper Livio Cori, ma avere a fianco un compagno non è la sua priorità: “Sono sempre stata indipendente, ancora di più oggi, che con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese“.