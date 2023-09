Alba Parietti, l’ultimo ricordo è un pugno nel cuore: “Quell’abbraccio conteneva l’addio”

Alba Parietti racconta l’ultimo saluto con una persona che è recentemente scomparsa: le parole addolorate della conduttrice.

Conduttrice tra le più amate della televisione nostrana, Alba Parietti è seguita non solo dai telespettatori, ma anche da un folto pubblico di follower.

Con un profilo Instagram che conta più di 500mila sostenitori, la Parietti non esita a raccontarsi a coloro che la seguono in modo assiduo e costante.

E proprio al suo pubblico virtuale, Alba ha voluto rivelare il dispiacere per la morte improvvisa di un collega a cui ha voluto tantissimo bene.

L’addio di Alba Parietti

Non è la prima volta che Alba Parietti usa i social per condividere con il popolo della rete il dolore per la scomparsa di persone a lei care. Negli ultimi giorni, poi, è venuto a mancare uno dei personaggi più popolari sulle tv degli anni Novanta, il giornalista Idris. Conosciuto soprattutto per la sua partecipazione a Quelli che il calcio e per il tifo spassionato per la Juventus, Idris è stato uno dei volti simbolo della televisione di quegli anni.

Alba Parietti ha avuto modo di conoscerlo e di stringere con lui una profonda amicizia, e la notizia della sua morta l’ha colta alla sprovvista. “Che peccato fratello Idris, come mi spiace sapere che te ne sei andato in una notte d’estate – ha scritto la conduttrice a corredo di un post in cui mostra la foto dell’amico – .È’ stato bello vederti quell’ultima volta a Venezia. Non mi ero accorta che quell’abbraccio conteneva l’addio. Ci siamo voluti bene. Eri speciale”.

Chi era Idris

Nato in Gambia, classe 1951, Idris – pseudonimo di Edrissa Sanneh – è stato uno dei personaggi più famosi degli anni Novanta. Arrivato in Italia dopo aver vinto una borsa di studi presso l’università di Perugia, si è poi trasferito a Brescia dove ha iniziato a lavorare come dj. La sua prima apparizione televisiva è stata nello show Tele Vù Cumprà, mentre nel 1989 ha partecipato e vinto Star 90, programma di Canale 5 per nuovi talenti.

Agli inizi degli anni Novanta ha debuttato come attore, ma il grande successo è arrivato grazie a Quelli che il calcio, di cui è stato ospite fisso tra il 1993 e il 2009, salvo poi farvi ritorno nella stagione 2012. Si è occupato inoltre della direzione del TG multietnico in onda su Retebrescia. Idris è morto il 4 agosto 2023 all’età di 72 anni alla Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato da venti giorni. I motivi non sono stati resi noti.