Milly Carlucci, avete idea di quanto guadagna? Un patrimonio da far invidia

Il patrimonio di Milli Carlucci farebbe invidia a un bel po’ di persone. Sapete quanto guadagna la conduttrice Rai?

La prossima edizione di Ballando con le stelle è davvero molto attesa, visto che ancora non si sa per certo chi andrà a comporre il cast di concorrenti e chi ritroveremo tra i giurati quest’anno.

Tuttavia, manca davvero poco all’inizio. Una cosa che ha fatto molto discutere di recente sono i cachet dei concorrenti, visto che alcuni sono davvero altri. In aggiunta, quello che incuriosisce molto è anche a quanto ammonti il guadagno di Milly Carlucci e anche il suo patrimonio complessivo.

Non ci sono fonti ufficiali che riportano la cifra esatta, eppure, è possibile approssimare un po’ per difetto la cifra reale.

Infatti, si dice abbia un patrimonio da far veramente invidia. Scopriamo qualcosa di più sul guadagno della conduttrice Rai…

Ecco svelato quanto guadagna Milly Carlucci

Non paragonabili di certo ai cachet Mediaset che qualche volta possono arrivare anche al milione per singola puntata di un programma, c’è anche una grande differenza tra i vari stipendi in Rai. Ovviamente, più ascolti riesce a totalizzare un conduttore in una stagione televisiva, maggiore diventa la sua possibilità di crescita nel compenso. Questo perché chiaramente il loro valore di mercato non fa che aumentare.

Per quanto riguarda Milly Carlucci, non si conosce esattamente il suo guadagno in Rai. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice di Ballando con le stelle percepirebbe circa 400.000 euro per ogni stagione del suo talent. Non è finita qui però per lei, visto che il compenso si somma al suo patrimonio generale. Suo marito Angelo è infatti il fondatore di una importante impresa edilizia, inoltre, possiede anche delle agenzie immobiliari che operano negli Stati Uniti e in Inghilterra. Dunque, l’ammontare totale delle sue entrate si fa notevolmente più alto. Secondo la rivista People with money, il fatturato anno di Milly Carlucci si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di dollari.

Vento nuovo a Ballando con le stelle

Ballando con Le Stelle sta per iniziare e quest’anno i cambiamenti saranno numerosi, vista l’alta competizione che ci sarà quest’anno tra le reti. Infatti, Milly Carlucci, congiuntamente con Paolo Belli, sta facendo veramente di tutto per creare un mix esplosivo e vincente. Per questo motivo non solo sta scegliendo i concorrenti con la massima attenzione ma ci saranno alcune novità anche tra i giurati.

Tuttavia, ancora c’è la massima riservatezza sugli effettivi cambiamenti fatti che si scopriranno poco alla volta con l’effettivo avvicendarsi del programma. La trasmissione resiste in modo molto dignitoso, soprattutto visto il gigante con cui deve scontrarsi ogni sabato, ovvero C’è posta per te.