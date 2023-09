“Soffriva da morire…”: addio Rocco Siffredi | Alla fine si è arreso al dolore

La tragedia di Rocco Siffredi diventa pubblica: è un evento impossibile da superare indenni, i suoi ammiratori sono rimasti scioccati.

Rocco Siffredi è conosciuto per le sue peripezie nell’ambito dei film e dei video pornografici: è stato uno dei pochissimi che è riuscito è sdoganare il tabù che da sempre caratterizza il genere hard, e lo ha fatto con simpatia, ironia e con la complicità di alcune persone che ha conosciuto, ad esempio, nel marketing.

Negli ultimi anni, Siffredi ha messo su la Rocco Siffredi Academy, in cui giovani e meno giovani si iscrivono con la speranza di poter lavorare nell’industria del porno.

Uno dei casi che più ha fatto scandalo e notizia è stato quello dell’iscrizione della giovane Maria Sofia Federico, divenuta celebre per via della sua partecipazione al reality Il Collegio.

Sembra che l’ottimismo di Rocco, però, questa volta non sa servito molto: l’accaduto è davvero difficile da superare.

Rocco Siffredi si svela

Proprio in questi giorni i palinsesti invernali hanno ripreso la loro programmazione, e tra questi anche quello della rete pubblica: tra i programmi esordienti in questa nuova stagione, è andata in onda la prima puntata di Bella Ma’ in cui il conduttore, Pierluigi Diaco, ha intervistato un ospite di eccezione.

Ovviamente, parliamo di Rocco Siffredi, che si è lasciato trasportare dai ricordi e ha raccontato un tratto molto complesso della sua vita, che ancora oggi lo scuote al solo pensiero.

Siffredi: “è stata dura”

Il pornoattore, durante la chiacchierata con Diaco, non ha saputo resistere alle lacrime quando ha ricordato la scomparsa di una persona a lui molto cara. “È stata dura, forse mi conosceva meglio di mia moglie, anzi senza forse”, ha affermato Siffredi commosso, “Siamo stati amici per 30 anni… Gabriele nella bara non riuscivo a vederlo morto”.

“È morto tre anni fa, Gabriele”, ha continuato a raccontare Rocco, seppur con la voce rotta, “Se n’è andato talmente in maniera strana.. ho avuto sua figlia da me e lei soffriva da morire perché io cercavo in tutti i modi di distrarla…ma rivedeva in me il papà”. Più avanti, il conduttore ha tentato di alleggerire l’atmosfera chiedendo a Rocco se, nel caso in cui una sua figlia lo avesse chiesto, la avrebbe incoraggiata a seguire le sue orme, e lui ha risposto saggiamente così: “All’inizio l’avrei sconsigliata, ma anche con i miei figli maschi, poi se le voleva inseguire questa strada le avrei fatto da maestro dandole consigli”.