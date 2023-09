Alfonso Signorini, tutto l’impegno non è bastato | Per il conduttore una notizia drammatica

Brutto colpo per Alfonso Signorini: l’impegno messo nel suo lavoro non è bastato e la notizia lo ha lasciato davvero di stucco.

Alfonso Signorini è ripartito con la nuova edizione del Grande Fratello dopo il caos clamoroso scatenatosi a causa della stagione scorsa.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire sul reality show vietando l’ingresso nella casa a tutti gli influencer e ai personaggi ritenuti trash.

Il Grande Fratello, quindi, è tornato ad ospitare persone sconosciute e a seguire una linea più educata, ma l’impegno messo da Alfonso Signorini nella composizione del cast non è bastato a premiarlo.

Grande Fratello, primo scivolone nella puntata del debutto

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Alfonso Signorini ha voluto nuovamente porgere le sue scuse al pubblico da casa per il trash della scorsa edizione al Grande Fratello Vip. A dimostrazione del rinnovamento di questa nuova stagione, al suo fianco è stata scelta come opinionista la giornalista Cesara Buonamici, mentre il reality show ha virato verso una linea più educata, meno chiassosa e volgare con l’intento di trasformarsi in una sorta di racconto popolare.

Al debutto di questa nuova era del Grande Fratello, Alfonso Signorini non ha nascosto l’emozione della prima puntata e, passo dopo passo, ha presentato i nuovi concorrenti, un mix tra persone del popolo e volti notissimi dello spettacolo. Ma, proprio quando il conduttore si è collegato con i colleghi dell’operaia veneta Giselda Torresan, la regia non ha fatto in tempo a staccare quando uno di loro ha mimato in diretta un rapporto orale. Il video è finito immediatamente in rete e tra rimproveri e commenti ironici, la prima puntata è iniziata con un grande scivolone.

Brutte notizie per Alfonso Signorini

La nuova edizione del Grande Fratello, tuttavia, ha incuriosito particolarmente il pubblico da casa e, nonostante la gaffe, il reality show ha ottenuto buoni ascolti. L’appuntamento dell’11 settembre 2023 è stato visto da 2.994.000 spettatori pari al 23.01% di share: un ottimo risultato per Alfonso Signorini che, però, ha dovuto fare i conti con i numeri della concorrenza.

La replica della fiction Il giovane Montalbano su Rai 1, infatti, è stata seguita da un numero molto più alto di telespettatori: la serie tv ha appassionato 3.154.000 spettatori pari al 18.36% di share. Alfonso Signorini, quindi, non può ancora adagiarsi sugli allori: Pier Silvio Berlusconi punta ad una edizione di grande qualità e desidera staccare di molto la concorrenza della Rai.