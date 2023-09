Riconoscete questa bella ragazza? Oggi, ultra sessantenne, è una diva della tv | Ogni anno che passa diventa più bella

Chi è la ragazza in foto, oggi affermatasi come una delle conduttrici della tv più apprezzate? Gli occhi sono gli stessi di un tempo…

Nello scatto condiviso sui social, l’attuale conduttrice tv era agli esordi della sua carriera e, ad oggi, è una delle professioniste più stimate.

Caparbia, elegante, preparata e intelligente, ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo accettando le offerte di lavoro più consone al suo stile.

Seguitissima oggi anche sui social, la conduttrice presente nello scatto è una delle dive della tv nostrana: l’avete riconosciuta?

Chi è la conduttrice in foto?

Nello scatto che la star ha condiviso sul suo profilo Instagram correvano gli anni Ottanta, lei aveva poco più di 20 anni ed era ancora un volto poco conosciuto del mondo dello spettacolo. Originaria di Torino, classe 1961, la giovanissima ragazza in foto ha conservato lo sguardo e la bellezza di un tempo. Se non l’avete ancora riconosciuta si tratta di…Alba Parietti! Nelle immagini che lei stessa ha scelto di condividere su Instagram era in compagnia dei “quattro gatti”, ovvero il gruppo musicale I Gatti di Vicolo Miracoli di cui facevano parte Gianandrea Gazzola, Spray Mallaby, Umberto Smaila, Nini Salerno e Franco Oppini.

[…]Come è stato divertente vivere la vita che ho voluto con chi ho voluto, senza mai pentirmi. A testa alta, libera, con le persone che ho amato e mi hanno amato […] intanto che il mondo che amavo, quello dello spettacolo, si accorgeva di me – ha scritto la Parietti a corredo del post che a ritrae giovane insieme ai suoi storici amici – . E mi accoglieva regalandomi una vita così bella e piena di soddisfazioni che nemmeno il denaro avrebbe mai potuto ripagare se non fosse stata così libera e vissuta intensamente”.

Il successo di Alba Parietti

Alba Parietti ha vissuto una vita professionale molto ricca. Ha iniziato a lavorare per le emittenti televisive torinesi e ha conosciuto il primo grande negli anni Novanta, grazie alla trasmissione calcistica Galagol su Telemontecarlo. Nel 1992 è arrivata la grande occasione con la co-conduzione del Festival di Sanremo e, da quel momento, per lei è stato tutto in ascesa.

Ha lavorato dividendosi tra Rai e Mediaset, facendo tantissima televisione ed occupandosi di programmi di vario genere, dall’informazione all’intrattenimento, ma nella sua carriera non sono mancati anche alcuni film – tra cui Sapore di mare, Abbronzatissimi e il discutissimo Il Macellaio – e il debutto a fine anni Novanta nel mondo della musica con una serie di singoli.