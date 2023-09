Belen felice con Elio, la sorella prende il distacco | Il clamoroso indizio notato da tutti

Nonostante la felicità ritrovata, pare che per Belen non sia ancora arrivato il momento per essere serena: Cecilia non approva la relazione?

I primi campanelli d’allarme nella nuova storia d’amore firmata Rodriguez-Lorenzoni non hanno tardato a farsi sentire: e a farli scattare sarebbe stata proprio Cecilia Rodriguez.

La sorella minore della showgirl Belen Rodriguez avrebbe lasciato dei chiari indizi circa la sua reazione all’annuncio dato dalla sorella in merito al suo nuovo compagno.

Nessun post o dichiarazione pubblica, solo un’evidente assenza, che però è stata notata subito dai fan che hanno seguito molto da vicino la vicenda e non si sono persi neanche un aggiornamento sul gossip dell’estate.

Nonostante Cecilia conosca bene l’amico di famiglia Elio Lorenzoni, o forse proprio per questo motivo, la sua opinione sulla relazione con la sorella Belen potrebbe non essere positiva…

La relazione tra Belen ed Elio, una nuova avventura

Dopo le lunghe settimane di separazione, frecciatine, sospetti e rumours che volevano Stefano De Martino impegnato a cornificare Belen niente di meno che con Alessia Marcuzzi, la showgirl si è ripresa, e lo ha fatto in grande stile: pubblicando un post su Instagram in cui è in vacanza assieme al suo nuovo compagno.

Le foto che Belen ha pubblicato la ritraggono apparentemente senza preoccupazioni, mentre si gode un’escursione sulle Dolomiti al fianco di Elio; i due si danno al parapendio, giocano e scherzono assieme ritratti in degli splendidi scatti in bianco e nero, eppure, c’è qualcosa che non va, ed è molto evidente…

Possibile lite tra sorelle? L’indizio è sotto gli occhi di tutti

Ebbene, l’indizio che i fan hanno notato sarebbe proprio il post con cui Belen Rodriguez ha annunciato al mondo la relazione con Elio Lorenzoni: a questo slideshow di fotografie manca il like di Cecilia, presente invece praticamente in tutti gli altri post pubblicati dalla showgirl su Instagram, compresi quelli successivi al post di Belen.

Un gesto che dai fan più attenti è stato considerato sospetto, dato lo splendido rapporto tra le due sorelle, e che potrebbe essere segnale di una qualche forma di disapprovazione di Cecilia nei confronti di Elio e della sua relazione con la sorella maggiore. Al momento non sono presenti altri indizi, ma è certo che i fan terranno gli occhi aperti.