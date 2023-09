“Ho avuto un tumore”: Grande Fratello, inizio tra le lacrime | Una tragedia vera e propria

Nessuno se lo sarebbe aspettato: poco prima dell’inizio della messa in onda arriva l’annuncio della tragedia. Lacrime in studio per tutti.

“La malattia ti cambia in modo totale“… con queste parole il noto volto di Canale 5 ha svelato la verità su un triste episodio della sua vita, legato alla malattia.

Si tratterebbe proprio di tumore, e nonostante la situazione sia ormai fuori pericolo per molti è stato impossibile non commuoversi o rimanere sconvolti di fronte all’entità di una simile dichiarazione.

La situazione è aggravata dal contesto dell’annuncio, che è stato dato in diretta di fronte alle telecamere di Mediaset, e in particolare di “Verissimo“.

La diretta interessata, visibilmente commossa, ha raccontato nel dettaglio la sua esperienza con la malattia che l’ha colpita.

Un annuncio dato in diretta

A parlare della propria malattia, negli studi di “Verissimo”, è stata la giornalista e conduttrice Cesara Buonamici. Cesara, volto molto amato dagli spettatori di Canale 5, da quest’anno sarà parte integrante della nuova edizione del “Grande Fratello” in qualità di opinionista: una scelta, pare, voluta da Piersilvio Berlusconi in persona, intenzionato a dare un volto più serio al programma, che perde anche il sottotitolo “VIP” ma riconferma la presenza del conduttore Alfonso Signorini.

Proprio accanto ad Alfonso Signorini, Cesara ha parlato della terribile condizione da lei vissuta, ricevendo il sostegno dell’amico e collega e della conduttrice Silvia Toffanin, visibilmente commossa dal suo racconto. I due hanno concordato sull’importanza di parlare della malattia in pubblico, per minimizzarne lo stigma e promuovere la prevenzione; senza cui Cesara stessa, oggi, forse non sarebbe in vita.

La testimonianza di Cesara sulla propria malattia

Come la conduttrice ha raccontato, infatti, sono stati i controlli di routine a rivelarle il tumore al seno. “Per fortuna è stato preso per tempo, ho fatto l’intervento e le cure che dovevo fare”, ha spiegato Cesara, che nel suo percorso al Policlinico Gemelli è stata seguita dalla dottoressa Daniela Terribile, nei confronti di cui la giornalista nutre profondo rispetto e gratitudine.

“La malattia è qualcosa che ti cambia in modo totale”, ha raccontato “Mi sono salvata con la prevenzione, facendo controlli ravvicinati, che hanno dato risultati ravvicinati. Oggi cerco di aiutare come posso tutta l’equipe guidata dalla professoressa che mi ha avuto in cura, è davvero qualcosa che ti cambia tra la vita e la morte”. Fortunatamente per Cesara, sembra che la situazione sia ormai completamente fuori pericolo.