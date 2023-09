Annalisa esce allo scoperto: finalmente la verità sulla maternità | Annuncio poco fa

Annalisa è incinta? La cantante esce allo scoperto dopo le indiscrezioni sulla maternità e fa un annuncio sui social.

Da giorni non si fa altro che parlare della presunta gravidanza di Annalisa, cantante divenuta nota grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Cresciuta in modo esponenziale dal punto di vista artistico, Annalisa è sempre stata una delle cantanti più lontane dal gossip e dai pettegolezzi.

Solita essere molto riservata, tanto da annunciare le nozze con il marito Francesco Muglia solo il giorno dopo le celebrazioni, è recentemente finita al centro della cronaca rosa per una presunta gravidanza.

Annalisa, la verità sulla gravidanza

Le nozze tra Annalisa e l’imprenditore Muglia sono state celebrate lo scorso giugno ad Assisi, tra i parenti più stretti e gli amici più intimi. La cantante, nota a tutti per la sua estrema discrezione e per l’allergia al gossip, ha deciso di parlarne pubblicamente solo il giorno dopo concedendo, poi, qualche settimana più tardi una intervista a Vanity Fair. Ai microfoni del rotocalco, Annalisa ha confessato di desiderare insieme al marito un figlio, ma di non essersi ancora concentrata sull’obiettivo.

Alcuni giorni fa, tuttavia, sono stati diffusi in rete una serie di video che mostravano la cantante durante una esibizione al tour RDS. Ad attirare l’attenzione dei più curiosi è stato un pancino appena abbozzato sotto al corsetto nero. Per i più attenti, dunque, Annalisa stava nascondendo una gravidanza alle prime settimane confermata, secondo i più, dai pantaloni morbidi scelti per l’esibizione e dai tacchi meno vertiginosi del solito. Dopo giorni di assoluto silenzio riguardo alla notizia sulla presunta gravidanza, quindi, Annalisa ha rotto il silenzio e con un post su Twittr ha messo tutti a tacere.

Annalisa, il post che toglie ogni dubbio

La cantante di origini liguri ha deciso di commentare il gossip sulla imminente maternità in modo quasi ironico. “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco (nome: E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – data 29/9)”, ha scritto lei sul suo profilo social scatenando in un attimo la reazione di tutti i fan.

Se molti hanno ritenuto l’intervento del gossip fuori luogo, tanti altri hanno iniziato a pensare che le parole di Annalisa siano state vaghe e che le sua non sia, in realtà, una vera e propria smentita della gravidanza. Ad oggi, tuttavia, pare che la cantante abbia come unico obiettivo l’uscita del prossimo disco. Per un figlio si può ancora aspettare.