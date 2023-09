Francesca Fagnani fa bingo: ospite clamoroso sbarca nel suo programma | Telespettatori increduli

Francesca Fagnani è pronta per tornare in tv con Belve e le ultime notizie già sconvolgono il pubblico: nel suo studio un ospite clamoroso.

La “belva” per eccellenza della tv è, senza dubbio, Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice divenuta popolarissima grazie allo show basato sulle interviste a personaggi dello spettacolo, della moda, dello sport e della politica.

La Fagnani si distingue dai colleghi per le domande diretta, per il modo in cui cerca di estorcere la verità ad ognuno dei suoi ospiti, anche a costo di apparire scomoda.

E, nonostante il suo modo di fare, la giornalista pare sia riuscita ad ottenere il sì per una intervista a Belve da parte di un ospite clamoroso. Ecco di chi si tratta.

Belve, inizia la nuova stagione

Il prossimo 3 ottobre, Francesca Fagnani parte con la nuova stagione di Belve, programma in onda su Rai 2 che gode di un seguito molto ampio. Il successo della conduttrice e del suo programma deriva proprio dal modo in cui lei riesce a portare avanti il dialogo con i suoi interlocutori, sferrando anche colpi bassi e senza mai apparire intimorita davanti ad ognuno di loro. Così, gli ospiti che hanno calcato gli studi televisivi di Belve hanno iniziato a diventare sempre più numerosi e la Fagnani è riuscita ad estorcere interviste a personaggi molto noti tanto che per l’inizio della prossima edizione si parla anche dell’ospitata di Ilary Blasi e di Fabrizio Corona.

Nelle ultime ore, una indiscrezione ha iniziato a circolare in rete facendo strabuzzare gli occhi a chiunque. Si mormora, infatti, che Francesca Fagnani sia riuscita a convincere Elly Schlein per una intervista nella sua trasmissione. Pare, dunque, che l’attuale segretaria del Partito Democratico, ultimamente spesso sulla cresta dell’onda, possa accomodarsi negli studi Rai per concedere una intervista a tutto tondo alla giornalista legata ad Enrico Mentana.

Salta l’ospitata? Tutto da vedere

Se la partecipazione di Elly Schlein a Belve appariva, fino a qualche ora fa, una cosa quasi certa, ora TvBlog lancia un’ultima indiscrezione. Sul portale di informazione, infatti, si legge che la segretaria del PD abbia deciso di non accettare l’invito di Francesca Fagnani” cambiando, così, idea all’ultimo momento.

“Probabilmente qualcuno le ha fatto notare che lo stile puntuto di questa trasmissione mal le si addiceva”, ha continuato a scrivere il portale che si occupa di tv e spettacolo, asserendo che dopo un iniziale sì, la Schlein abbia dovuto cambiare idea. Staremo a vedere cosa accadrà…