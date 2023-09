Mediaset, pubblico in lacrime per la tragica scomparsa: “Buon viaggio…” | Ci ha lasciati per sempre

Un lutto devastante investe la rete Mediaset: il legame era davvero fortissimo, un trauma praticamente impossibile da superare brevemente.

Proprio in questi giorni si è avvicendato l’ennesimo lutto dell’anno, imprevisto come molti altri prima di questo e altrettanto doloroso.

Dopo la perdita di personalità famose della politica, del giornalismo, della televisione, ancora una volta ci è richiesto di assistere a una nuova perdita.

Molti dicono che se ne vanno sempre le persone migliori…questo non ci è dato saperlo, ma è ovvio che, stavolta, il destino ha tirato un brutto scherzo.

Secondo molti utenti, la persona scomparsa è legata a doppio giro al futuro e alla percezione di uno dei programmi della rete.

Un lutto insostenibile

Stiamo parlando del programma estivo – che, possibilmente, svilupperà una sua versione invernale proprio quest’anno – Temptation Island, la trasmissione che mette alla prova le coppie disposte a mettersi in gioco. Alcune coppie escono assieme, altre separate.

Dopo la rottura già difficile di per sé da superare, uno dei partecipanti sta attraversando un altro momento davvero buio vista la scomparsa di un parente a lui molto caro. Stiamo parlando di Manuel Maura, agente di commercio, partecipante all’ultima edizione del programma: Maura ha perso sua nonna proprio in questi giorni, e, a giudicare da quanto scrive su Instagram, l’accadimento non è stato per lui un boccone facile da mandar giù.

Maura, la storia in onore della nonna

Manuel ha vissuto un’estate piuttosto movimentata. Era entrato, infatti, nel programma Temptation Island insieme a Francesca Sorrentino: la loro storia, però, sembra non aver retto alla dura prova delle tentazioni che il programma prevede. Non è stato un momento facile per Manuel, che ha dovuto rimettere in discussione diversi suoi modi di vedere il mondo, e che, come spesso capita dopo una rottura, sembra essere in viaggio per divertirsi, ma anche ritrovarsi.

“Voglio ricordarti come sempre con il tuo sorriso contagioso. Grazie per questi anni. Buon viaggio nonnì“, ha scritto Manuel in una storia Instagram, salutando in modo elegante e composto e ringraziando sua nonna per gli anni che gli ha dedicato. Evidentemente, come spesso accade, il legame tra nonna e nipote era molto forte tra Manuel e la nonna. Senza dubbio Manuel supererà questo lutto portando sua nonna sempre nel cuore, insieme agli insegnamenti che gli avrà impartito con la sua esperienza.